Prefeitura de Atalaia formaliza doação de imóvel onde funciona fórum da cidade

Prefeita de Atalaia, Cecília Herrmann e presidente do TJAL, desembargador Fernando Tourinho. Foto: Adeildo Lobo.

O terreno onde funciona o Fórum de Atalaia foi transferido oficialmente nesta quinta (5), para o patrimônio do Poder Judiciário de Alagoas. A escritura foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), desembargador Fernando Tourinho, e pela prefeita do município, Cecília Herrmann.

Segundo o desembargador Fernando Tourinho, o Fundo de Modernização do Judiciário (Funjuris), a pedido da Presidência do TJAL, vem trabalhando na regularização de todo o patrimônio do Poder Judiciário.

“Estamos regularizando todos os nossos imóveis, e o juiz Sóstenes Andrade tem essa missão. Estamos fazendo também reformas, ampliações e construções de novos fóruns. O Judiciário está se organizando, para poder atender melhor à sociedade alagoana”, destacou o presidente do TJAL.

Para a prefeita de Atalaia, a doação possibilitará importantes melhorias para o serviço prestado pelo Judiciário à comunidade.

“Depois de 25 anos, agora de fato e de direito estamos efetivando a doação do terreno onde funciona o Fórum de Atalaia. E com a previsão de reforma, anunciada hoje pelo presidente, essa formalização irá contribuir ainda mais com a população de Atalaia”, ressaltou Cecília Herrmann.

Participaram também da reunião o juiz Sóstenes Andrade, presidente do Funjuris; Nicollas Theotonio, secretário de Governo de Atalaia; Rodrigo Almeida Albuquerque, tabelião do município; e Mariá Tenório, chefe de gabinete da Presidência.

* Texto Diretoria de Comunicação - Dicom TJAL