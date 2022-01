ARTIGO I Turismo: o potencial desconhecido de Atalaia. Por: Igor Ulisses

Recentemente li um livro onde dizia que a maior meta de um gestor público no Brasil é criar emprego e renda em seu município. Essa tentativa pode se materializar de diversas formas, contudo a mais comum é a industrialização, se cria leis de incentivos fiscais para empresas se instalam no município, etc. Diversos especialistas em economia municipal diz que para os municípios uma solução para o crescimento econômico é a diversificação da economia, ou seja: investir em infraestrutura, agricultura, agropecuária e entre esses setores está o Turismo.

Para pensarmos sobre o turismo, é preciso inicialmente ter em mente que o Turismo é uma atividade econômica que pode gerar emprego e renda. Creio que o debate começa a melhorar quando pensamos dessa maneira, já que a principal meta dos gestores públicos seria gerar emprego e renda, onde entra Atalaia? Pois bem, o nosso município tem um potencial turístico “desconhecido”, temos importantes equipamentos turísticos históricos e naturais como a Santa Tereza, as ruínas da primeira usina de Alagoas, a Usina Brasileira.

Hoje nesse artigo irei me limitar a esses dois equipamentos. O primeiro é o Santuário Ecológico Santa Tereza que já é bastante conhecido em Alagoas e atrai diversos turistas para o município. Hoje é a nossa maior atração turística que já gera emprego e renda no município, mas, não com o potencial que poderia. Para pensarmos o Turismo temos que entrar na mente do turista e sabemos que quando um vai a um município, não quer apenas conhecer a sua beleza natural, quer também conhecer: história, o folclore, uma gastronomia rica e produção local.

Na gestão do Zé do Pedrinho (em memória) foi criada uma lei de incentivos fiscais para empresas se instalam no Distrito Industrial, porque não pegamos essa lei, repensarmos e criarmos uma lei de incentivos fiscais para o Turismo? Eu não penso um fundo para a Secretaria e sim para a sociedade civil se organizar. É fato que precisamos resgatar o nosso folclore com a recriação de manifestações culturais, como o Quilombo, o guerreiro etc. Para isso precisamos chamar a sociedade para participar disso. O papel de uma Secretaria seria apenas “organizar”. Imaginemos um turista vindo para Santa Tereza e tendo acesso a essas manifestações culturais criando um espaço dentro na própria Santa Tereza. Outra coisa importante é a nossa gastronomia que nesse caso a gente precisa repensar e inovar o nosso cardápio, que se perdeu na história junto com os setores da área como restaurantes, mares etc. Para que o turista tenha de fato acesso a uma gastronomia de Atalaia e como seria o acesso? No local, já que existe diversas barrancas.

Outro ponto importante é o Turista conhecer a história do município, a nossa ferramenta é a educação: educar os guias turísticos sobre a história da nossa cidade e desenvolver um livreto com esses aspectos históricos. Também temos a questão da produção local. Hoje temos em Atalaia o Friba Artes e é necessário criar um espaço para a exposição dessa produção.

Já o nosso turismo histórico é uma possibilidade, PODE SER? As ruínas da primeira usina de Alagoas pode ser um equipamento turístico de pensamos em duas coisas: 1) restauração e 2) inovação. Restaurar o que sobrou das ruínas da Usina Brasileira e melhorar a infraestrutura da região seria o primeiro passo, porque hoje o local não tem condições de receber visitas. Segundo, é importante pensarmos o que podemos desenvolver ali, inovar com a história. Será que pode ser um museu, um local de lazer? Enfim, isso tem que ser debatido seriamente junto com a sociedade civil organizada, com os núcleos, etc.

Inicio este ano com um novo artigo, desejando à todos um próspero ano novo e obrigado a todos que nos acompanham até aqui.

Ruínas da antiga Usina Brasileiro. Foto: Alberto Vicente