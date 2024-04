Projeto Assistência + Perto de Você leva serviços sociassistenciais para moradores do Assentamento Brasileiro

Com o Projeto Assistência + Perto de Você, a gestão da prefeita Ceci tem levado os serviços sociassistenciais para as localidades mais distantes e de difícil acesso de Atalaia, garantindo assim todos os direitos dos cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.

Nesta terça-feira (23), a equipe da Secretaria de Assistência Social esteve no Assentamento Brasileiro, para levar serviços socieassistenciais para os moradores daquela região. As crianças também estão sendo beneficiadas com este programa.



Entre os serviços que vem sendo disponibilizados: Cadastro, atualização e transferência do Programa Bolsa Família; BPC (Loas); Emissão da carteira do idoso; Atendimento socioassistêncial; Cadastro no Programa Criança Feliz; Cadastro no Programa Cria e Solicitação da Carteira de Identificação de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).