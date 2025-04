Prefeita Ceci anuncia pavimentação asfáltica histórica no Povoado Ouricuri

A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann, anunciou uma grande conquista para a população do Povoado Ouricuri: a assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras de pavimentação asfáltica em praticamente todas as ruas da comunidade. A solenidade será realizada nesta sexta-feira, dia 2 de maio, às 9h da manhã, na Praça Padre Cícero, no próprio povoado.

O anúncio foi feito em vídeo ao lado do vice-prefeito Nicollas Theotônio, reforçando mais um compromisso cumprido pela atual gestão. "Estou aqui com o nosso vice-prefeito, Nicollas, para dar uma notícia importantíssima a todos os moradores do Ouricuri," disse a prefeita Ceci. "Durante esses quatro anos, já calçamos a maioria das ruas de Atalaia, e agora, vamos realizar uma obra que vai marcar a história do nosso município e de um povoado tão significativo para nós", completou.

As obras representam a realização de um sonho antigo dos moradores, que há muitos anos conviviam com dificuldades de acesso, especialmente em períodos de chuva, devido às ruas sem pavimentação.

Continua após a publicidade

O vice-prefeito Nicollas Theotônio reforçou a importância da obra para a história do município e destacou a sensibilidade da prefeita Ceci em priorizar o povoado. "Essa obra vai marcar a história de Atalaia e, principalmente, a história do Ouricuri. Por muito tempo, nosso povo sofreu com a lama e a poeira. Agora, esse sonho do asfalto na porta de casa vai virar realidade. É fruto de uma gestão que promete e cumpre, sempre com responsabilidade e respeito ao povo”, afirmou Nicollas.

A conquista é fruto de uma parceria sólida com o deputado federal Arthur Lira e a Codevasf. "Essa é uma parceria que vem dando certo. Lutamos muito para tirar esse projeto do papel. Prometemos e estamos aqui para cumprir. Palavra dada é palavra honrada," reforçou.

A prefeita Ceci também fez questão de agradecer ao deputado Arthur Lira pela articulação dos recursos que viabilizaram a obra. "Sem o apoio do deputado Arthur Lira e da Codevasf, essa vitória para o povo do Ouricuri não seria possível. Essa é mais uma demonstração de que, juntos, podemos transformar a vida das pessoas", concluiu.

A assinatura da ordem de serviço marca o início de uma nova fase para a comunidade do Ouricuri, levando dignidade, segurança e qualidade de vida para os moradores que há anos sonhavam com essa conquista. "Sexta-feira esperamos todos vocês! Vamos dar início a essa obra tão sonhada e transformar de vez a realidade do Ouricuri”, finalizou Ceci.

A Prefeitura de Atalaia segue trabalhando com seriedade e compromisso para levar desenvolvimento, dignidade e oportunidades a todas as regiões do município.