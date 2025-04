Independente Atalaia estreia no Campeonato Alagoano Sub-20 em casa contra o Coruripe.

A bola vai rolar na elite do Campeonato Alagoano de Futebol Sub-20, e o Independente Atalaia (IAFC) já tem data marcada para sua estreia. O time atalaiense inicia sua caminhada na competição no próximo dia 17 de maio, às 15h, jogando em casa, no estádio O Luizão, contra a tradicional equipe do Coruripe.

A equipe de Atalaia integra o Grupo B, ao lado de Jaciobá, Guarani de Paripueira, CEO, Coruripe, ASA, CSE e Liga do Sertão. A competição reúne 16 clubes divididos em dois grupos com oito times cada. Na primeira fase, os confrontos serão em sistema de pontos corridos, com as equipes se enfrentando dentro do próprio grupo.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que contará com quartas de final, semifinal e final, sempre em jogos de ida e volta. O formato promete acirrar a disputa e valorizar ainda mais o desempenho dos jovens talentos do futebol alagoano.

Continua após a publicidade

A expectativa é grande para mais um grande desempenho do IAFC, que já é um dos destaques entre os grandes nomes da base no estado.