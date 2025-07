Super Copa Santo Antônio se aproxima da reta final da fase de grupos com rodada cheia de gols em Atalaia.

A Super Copa Santo Antônio de futebol amador entrou na reta final da fase de classificação com mais uma rodada emocionante neste domingo (29), marcada por partidas disputadas e muitos gols nos campos do Distrito Santo Antônio e do Povoado Olhos D'água. A competição, que reúne 16 equipes e cerca de 350 atletas do município, é organizada por Mateus e Leandro e tem mobilizado torcedores de diversas regiões da cidade.

Grupo A: Jaqueirense segue imbatível

No Grupo A, o destaque continua sendo o Jaqueirense, que venceu mais uma — desta vez contra o Missionários — e segue na liderança isolada com 15 pontos. Em um jogo de muitos gols, o Guarani venceu o CSA Atalaia por 4 a 3. Já o Goiás levou a melhor sobre o Real Madrid, vencendo por 3 a 2. O Juventus Master ficou com os três pontos após o Cruzeiro não comparecer, vencendo por WO.

Continua após a publicidade

Com os resultados, a classificação do Grupo A ficou assim:

Continua após a publicidade

• Jaqueirense – 15 pontos

• Guarani, Juventus Master e Real Madrid – 10 pontos cada

• Goiás – 9 pontos

• CSA Atalaia e Missionários – 4 pontos

• Cruzeiro – 1 ponto (equipe desistiu da competição)

Grupo B: Meninos de Deus lidera, mas disputa está acirrada

Pelo Grupo B, a Ferroviária somou três pontos após vitória por WO sobre o Atitude. América e Meninos de Deus empataram em 1 a 1, mantendo as duas equipes no topo da tabela. O Náutico venceu o Esporte Clube XXI por 4 a 2, enquanto o Volta Redonda superou o Fazendinha por 3 a 1.

A classificação do Grupo B segue embolada:

• Meninos de Deus – 10 pontos

• América – 8 pontos

• Náutico, Fazendinha e Volta Redonda – 7 pontos cada

• Ferroviária – 6 pontos

• Esporte Clube XXI e Atitude – 0 ponto

Próxima fase se aproxima

Na primeira fase da competição, os times se enfrentam dentro de seus respectivos grupos. Ao fim dessa etapa, os quatro melhores colocados de cada grupo garantem vaga nas quartas de final. Com apenas algumas rodadas restantes, a disputa por uma vaga no mata-mata promete ser intensa.