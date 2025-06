Super Copa Santo Antônio tem rodada movimentada com jogos pelos Grupos A e B.

A Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador teve mais uma rodada marcada por emoção e muitos gols neste domingo (22), com partidas válidas pela fase de grupos da competição. Os jogos movimentaram os campos do Povoado Olhos D’Água e do Distrito Santo Antônio, onde está localizado o Campo Ceci Vigário.

Pelo Grupo A, os confrontos aconteceram no Campo do Povoado Olhos D’Água. O Guarani levou a melhor sobre o Cruzeiro, vencendo por 3 a 0. Já o Real Madrid bateu o CSA por 2 a 1, enquanto o Juventus superou o Missionários com o placar de 3 a 1. Encerrando os jogos da chave, o Jaqueirense confirmou a liderança isolada ao vencer o Goiás por 4 a 2.

Já pelo Grupo B, os jogos foram disputados no Campo Ceci Vigário. Náutico e Volta Redonda fizeram um duelo equilibrado e empataram em 0 a 0. A equipe da Fazendinha venceu o Esporte Clube XXI por 2 a 0, e o América derrotou a Ferroviária por 3 a 1. No último jogo da rodada, os Meninos de Deus superaram o Atitude com vitória por 2 a 0.

A competição, que reúne 16 equipes e cerca de 350 atletas de diferentes regiões do município de Atalaia, é organizada por Mateus e Leandro. Na primeira fase, os times estão divididos em dois grupos. As equipes se enfrentam dentro das respectivas chaves, e os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.