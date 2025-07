Prefeita Ceci prestigia lançamento do VLT em Arapiraca e reforça compromisso com desenvolvimento regional.

A prefeita de Atalaia, Ceci (MDB), esteve presente na manhã desta segunda-feira (7), em Arapiraca, para prestigiar o lançamento da etapa inicial do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) da cidade, um projeto histórico para a mobilidade urbana e para a integração regional em Alagoas.

O evento contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, do senador Renan Calheiros e do governador Paulo Dantas, além de diversas lideranças políticas e representantes da sociedade civil.

Durante a solenidade, foi realizado o recebimento simbólico do primeiro lote de dormentes de concreto, marcando o início das obras de implantação do modal, que promete transformar a realidade do transporte público no Agreste alagoano.

Para a prefeita Ceci, a obra representa muito mais que infraestrutura. “É sobre fazer o desenvolvimento chegar ao interior, dar dignidade ao povo e mostrar que a mobilidade também é um direito. Estar aqui hoje é reafirmar que acreditamos em um estado que cresce de forma equilibrada, com olhar para todas as regiões”, destacou.

A presença da prefeita reforça sua postura de liderança conectada aos grandes projetos estruturantes do estado e seu compromisso com pautas que impactam diretamente a vida dos alagoanos, especialmente os que vivem longe da capital.

O VLT de Arapiraca é uma das maiores obras de mobilidade urbana da região, e a expectativa é que beneficie milhares de pessoas, promovendo mais acesso, qualidade de vida e desenvolvimento.