Com atalaienses na equipe, projeto alagoano é destaque no 1°Hackathon de Segurança Pública.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) promoveu nos dias 18 e 20 de março de 2025, o seu 1°Hackathon – Tecnologias Disruptivas para Segurança Pública, uma iniciativa que buscou soluções inovadoras para o controle da criminalidade e melhora na qualidade de vida dos cidadãos e dos profissionais de segurança pública.

O evento que contou com uma premiação total de R$ 52,5 mil, desafiou os participantes, numa verdadeira maratona, a desenvolverem protótipos tecnológicos em três objetivos principais: Plataforma de colaboração entre cidadãos e polícia, Sistema de rastreamento de objetos roubados e Plataforma de autoavaliação de saúde mental.

Após um processo seletivo criterioso, os vencedores foram anunciados nesta última quinta-feira (20), em Brasília, em uma cerimônia realizada no salão negro do Palácio da Justiça. As equipes destacadas apresentaram soluções que atenderam aos desafios propostos, demonstrando originalidade, relevância, proteção de dados, segurança e viabilidade técnica.

Na categoria Plataforma de Autoavaliação de Saúde Mental, o Estado de Alagoas esteve muito bem representado com projeto Escuta Ativa: Fique Safo, que subiu ao pódio na terceira colocação, com a sugestão de um aplicativo que promete ainda robustecer o Ministério com dados até então vistos como frágeis.

A equipe alagoana esteve representada pela Dra. Ana Carolina Beltrão Peixoto (Professora), Kerchenn Elteque de Oliveira Pereira (Engenheiro), Capitã Mariana Cesar Gois Caetano Toledo (PMAL) e Sargento Leonardo Augusto Caetano Toledo (PMAL).

O Sargento Leonardo é atalaiense e sua esposa, capitã Mariana reside em Atalaia desde 2017.