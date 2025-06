Mais um município alagoano passa a integrar a Subseção do Vale do Paraíba.

O município de Pindoba passou, nesta quarta-feira (18), a fazer parte dos municípios que integram a Subseção do Vale do Paraíba da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL), cuja sede fica situada no município de Atalaia.

A aprovação para que Pindoba passasse a integrar a lista de cidades vinculadas à Subseção se deu durante sessão do Conselho Seccional realizada na sede histórica da OAB/AL, no Centro de Maceió. Até então, Pindoba não integrava nenhuma subseção da Ordem.

A escolha pela Subseção do Vale do Paraíba se deu em razão de Pindoba possuir limites geográficos com Atalaia, Capela, Viçosa e Cajueiro. A partir de agora, os advogados e advogadas que residem em Pindoba já podem contar com o suporte ofertado pela referida subseção.

De acordo com o advogado Márcio Roberto, presidente da Subseção do Vale do Paraíba, a chegada de Pindoba vem reforçar a presença da OAB em mais uma cidade alagoana.

“A chegada de Pindoba representa mais que um crescimento geográfico. Ela simboliza o compromisso de acolher, integrar e fortalecer cada profissional que milita na região. Desde o momento em que tomamos conhecimento de que o município não estava vinculado a nenhuma outra Subseção, nos colocamos imediatamente à disposição para recebê-lo sob nosso guarda-chuva institucional, com o mesmo zelo e empenho que temos demonstrado desde a criação da nossa Subseção. Receber Pindoba é uma honra, mas também uma missão que encaramos com seriedade. Significa ampliar nossos serviços, nossa escuta e nossa presença em mais uma cidade alagoana, fortalecendo os laços entre a Ordem e seus inscritos, além de garantir que nenhum advogado ou advogada da região fiquem desamparados”, afirma Márcio.

Com a mudança, Pindoba agora se junta aos municípios de Atalaia, Pilar, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Mar Vermelho e Viçosa, que já faziam parte da Subseção do Vale do Paraíba.