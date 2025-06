Atalaiense Francisco Batinga participa do lançamento de livro comemorativo aos 10 anos da Rede de Parcerias

O atalaiense Francisco Batinga, coordenador da Rede de Parcerias do Ministério da Gestão e da Inovação, esteve presente, nesta segunda-feira (2), no lançamento do livro comemorativo aos 10 anos da Rede de Parcerias. O evento foi realizado em Brasília e contou com a participação de diversas autoridades e profissionais envolvidos em ações de inovação e gestão pública.

Um dos artigos que integra a obra é de coautoria de Francisco Batinga, escrito em parceria com Eduardo Ferreira, coordenador do ELO Estadual. O artigo compartilha experiências de sucesso e as lições aprendidas durante a implementação da Rede de Parcerias.

A obra, que reúne experiências, boas práticas e soluções desenvolvidas ao longo da última década, é um marco na trajetória da Rede de Parcerias. O livro tem como objetivo destacar a importância do trabalho coletivo e da cooperação federativa na transformação da administração pública no Brasil.

“Um momento marcante na minha trajetória pessoal e profissional. Essa jornada tem sido repleta de aprendizados, conquistas e, acima de tudo, parcerias que transformam”, declarou Batinga.

Emocionado, Francisco fez questão de dedicar esse momento especialmente ao seu saudoso pai, Zequinha Batinga. “Dedico este momento, em especial, ao meu saudoso e eterno pai Zequinha Batinga (in memoriam), à minha família, à AMA (Associação dos Municípios Alagoanos), aos técnicos dos 102 municípios alagoanos e à minha querida Atalaia. Cada passo dado tem o esforço e o amor de vocês comigo”, completou o coordenador.