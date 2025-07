Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 visando o Sul-Americano de 2026

Em maio foi convocado para a Seleção Sub-17, onde disputou nos dias 24 e 27 de junho, jogos amistosos contra a Seleção do México. Benjamin participou dos dois confrontos e seu desempenho agradou ao técnico Dudu Patetuci.

Natural de Maceió (AL) e com raízes familiares no Distrito Ouricuri, em Atalaia, Benjamin chegou a Escolinha de Futebol Grêmio em julho de 2021, quando passou a integrar a equipe Sub-12 do clube gaúcho. Desde então, o jovem vem se destacando nas categorias de base do Grêmio.

Como a competição acontecerá no próximo ano, foram convocados apenas atletas nascidos em 2009, ou seja, sub-16. Benjamin tem hoje 15 anos, mas completará 16 anos no próximo dia 14 de julho.

O meia-atacante Benjamin, do Grêmio, foi novamente convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. O treinador Dudu Patetuci divulgou a lista com os convocados na noite desta terça-feira (8), para a primeira fase de preparação visando o Sul-Americano Sub-17 que será disputado em 2026.

