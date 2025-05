Benjamin é convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para amistosos visando à Copa do Mundo da categoria

O meia-atacante Benjamin, de apenas 15 anos, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-17. O atleta do Grêmio integra a lista do técnico Dudu Patetuci para a primeira etapa de preparação visando à disputa da Copa do Mundo da categoria, que será realizada em novembro, no Catar.

A equipe brasileira realiza dois amistosos contra o México, nos dias 24 e 27 de junho, às 16h, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Natural de Maceió (AL) e com raízes familiares no Distrito Ouricuri, em Atalaia, Benjamin chegou a Escolinha de Futebol Grêmio em julho de 2021, quando passou a integrar a equipe Sub-12 do clube gaúcho. Desde então, o jovem vem se destacando nas categorias de base do Grêmio.

Continua após a publicidade

Em suas redes sociais, o jogador comemorou a convocação com a frase “Deus é maravilhoso”, acompanhada de um emoji emocionado e da bandeira do Brasil. A postagem recebeu mensagens de apoio e felicitações de familiares, amigos e torcedores gremistas.

Continua após a publicidade

O Brasil está no Grupo H da Copa do Mundo Sub-17, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

A expectativa é que Benjamin consiga repetir na Seleção o bom desempenho que vem apresentando com a camisa do Grêmio. A convocação representa um importante passo na carreira do jovem atleta e que seja a primeira de muitas oportunidades com a amarelinha.

Benjamin em ação pelo Grêmio.