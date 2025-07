Sanfona do Rei fica no 4º lugar no XXII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas

A quadrilha junina Sanfona do Rei, do município de Atalaia, ficou em 4º lugar na grande final do XXII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas, realizada na noite deste domingo (6), no Ginásio Caeti, em Arapiraca, Agreste de Alagoas.

Com 149,6 pontos, a Junina atalaiense empatou com a Luar do Sertão, que terminou em 3º lugar. O critério de desempate foi o quesito figurino, o que colocou a Sanfona do Rei uma posição abaixo no ranking final. A grande campeã da noite foi a Amanhecer no Sertão, que se consagrou heptacampeã alagoana e agora representará o estado no Nordestão, previsto para acontecer no Maranhão.

Apresentando o tema “Dandara: Um Grito de Liberdade!”, a Sanfona do Rei emocionou o público com um espetáculo que exaltou a resistência e a força das mulheres, usando a dança como forma de denúncia, celebração e luta por direitos. O grupo já havia se destacado em outros concursos este ano, conquistando três títulos nas cidades de Capela, Teotônio Vilela e Flexeiras.

Continua após a publicidade

A quadrilha contou com apoio cultural da Prefeitura de Atalaia. Para a prefeita Ceci, o desempenho da Sanfona do Rei é motivo de orgulho para todo o município.

Continua após a publicidade

“É com muito orgulho que vemos a nossa cidade ser tão bem representada. A Sanfona do Rei emocionou a todos e trouxe para o palco a essência de nossa cultura e tradição. A valorização da nossa cultura é muito importante, e é por isso que, todos os anos, em Atalaia, damos todo o apoio e suporte necessário à nossa quadrilha”, destacou.

A Sanfona do Rei segue sendo referência entre as juninas alagoanas, levando o nome de Atalaia por todo o estado sempre com um lindo espetáculo.