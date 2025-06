Arraiá Paroquiá anima comunidade de Atalaia com comidas típicas, quadrilha, forró e show de prêmios

Além do caráter festivo, o Arraiá tem como objetivo fortalecer os laços comunitários, valorizar as tradições culturais juninas e promover a solidariedade, já que a renda arrecadada é destinada a ações sociais e melhorias da própria paróquia.

A cidade de Atalaia foi palco de muita animação, fé e tradição neste último domingo (22), com a realização de mais uma edição do "Arraiá Paroquiá", evento junino promovido pela Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Festa Junina Há 4 horas Arraiá na Comunidade: Festa junina realizada pelo vereador Jaminho Brasil leva alegria e diversão para o Alto do Cruzeiro, em Atalaia O evento contou com o apoio da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas.

Festa Junina Há 1 dia Atalaia celebra tradição junina com Casamento Matuto nesta terça-feira (24) A iniciativa é organizada pela gestão municipal, com apoio das secretarias envolvidas.

Cultura Há 6 dias Prefeita Ceci prestigia apresentação da Sanfona do Rei no Festival de Quadrilhas Juninas de Maceió Atalaia brilha com talento e tradição, emocionando público com tema sobre a luta das mulheres.

É Tradição! Há 2 semanas Prefeitura de Atalaia abre inscrições para o Casamento Matuto 2025 com premiações e muito forró O Casamento Matuto é uma das manifestações mais tradicionais do São João nordestino e faz parte do calendário cultural do município de Atalaia.