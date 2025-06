Prefeita Ceci entra no clima junino e celebra a cultura popular no Casamento Matuto de Atalaia. Foto: Jal Gomes.

Quem passou pelas ruas de Atalaia nesta terça-feira (24) encontrou a prefeita Ceci vestida de noiva matuta, puxando o cortejo do tradicional Casamento Matuto com um sorriso no rosto e forró no pé. A cena resumiu bem o espírito da festa: participação popular, alegria genuína e orgulho de manter viva uma tradição que atravessa gerações.

O evento começou com a concentração na Pousada Atalaia, e logo tomou conta da cidade com carroças decoradas, sanfona tocando alto e o povo acompanhando cada passo. De forma descontraída, Ceci se misturou entre os participantes e reforçou um dos traços mais marcantes de sua gestão: estar perto do povo e celebrar o que é nosso.

Depois do cortejo, a festa seguiu em frente à Secretaria de Urbanismo com os shows da Banda Painel de Controle, Hudson Araújo e Alce Junior.

“A gente não faz isso por obrigação, faz por afeto mesmo. Porque o Casamento Matuto faz parte da memória de quem nasceu e cresceu aqui. E enquanto eu estiver na prefeitura, vai continuar sendo prioridade investir nisso que nos representa”, disse Ceci.

A participação ativa da prefeita no tradicional evento não foi apenas simbólica, mas uma demonstração clara de que a cultura popular segue sendo prioridade na sua gestão.

O Casamento Matuto em Atalaia não é só uma festa no calendário: é uma declaração de amor à cultura popular. E Ceci, de véu e buquê, deixou claro que está pronta para seguir dançando junto com o povo.