Ray Santos é o novo técnico do Independente Atalaia

Treinador sergipano será apresentado no próximo dia 10 de fevereiro.

Por: Phablo Monteiro
02/02/2026 às 17h39
Ray Santos é o novo técnico do Independente Atalaia.

O Independente Atalaia (IAFC) anunciou na tarde desta segunda-feira (2) a contratação do sergipano Ray Santos como novo treinador da equipe para a temporada 2026. Ele chega para substituir o técnico Roderlei Pachani, que esteve à frente do clube na temporada passada.

A apresentação oficial do novo comandante está marcada para o próximo dia 10 de fevereiro, no Estádio O Luizão. Na ocasião, Ray Santos irá conhecer os atletas que compõem as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do clube.

Conhecido também como Raimundo Sergipe, o treinador possui um extenso currículo no futebol, com passagens tanto pelas categorias de base quanto pelo profissional. Na base, Ray Santos já comandou equipes como Contigiba-SE, Estanciano-SE, Teresópolis-RJ, Força Jovem-SE, Santa Cruz-SE e CSI-SE.

No futebol profissional, acumulou experiências à frente de clubes como Laranjeira-SE, Caicó FC-RN, Desportiva La Coruña-RJ, Flamengo-PB, Santana do Ipanema-AL, São Domingos-AL, Força Jovem-SE, Maruim-SE, América de Propriá-SE e Serrano-MG.

Fundado em 2021, o Independente Atalaia é um projeto idealizado e dirigido pelo presidente Ronaldo Torres e vem se consolidando a cada temporada no cenário do futebol de base. Para 2026, além das competições oficiais da Federação Alagoana de Futebol nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, o IAFC também planeja disputar torneios em outros estados, ampliando ainda mais o alcance do projeto

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
