Segundo dia de festa marca os 262 anos de Atalaia com música, alegria e grande participação popular. Foto: Assessoria.

Atalaia viveu, neste domingo (1º), um dos momentos mais marcantes das comemorações pelos seus 262 anos de emancipação política. O segundo dia de festa reuniu uma multidão no Campo do São Sebastião, na Vila José Paulino, em uma noite de muita música, alegria e celebração da identidade do povo atalaiense.

A programação musical contou com os shows de PV Mello, Nuzio Medeiros e Fernandinha, que animaram o público do começo ao fim e transformaram o espaço em um grande encontro de famílias, amigos e visitantes. O clima foi de união, pertencimento e gratidão pela trajetória construída ao longo de mais de dois séculos de história.

Para a prefeita Ceci, celebrar os 262 anos de Atalaia é reafirmar o compromisso com a cidade e com as pessoas que constroem o município todos os dias. “Essa festa representa o amor que temos por Atalaia e o orgulho de ver nossa cidade crescendo, se transformando e cuidando do seu povo. Celebrar 262 anos é celebrar nossa história, nossa cultura e, principalmente, as pessoas que fazem Atalaia ser o que ela é”, destacou a prefeita.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou o significado da data e a importância do momento para a população. “Atalaia completa 262 anos com muito trabalho, união e esperança no futuro. Ver nossa gente reunida, feliz e participando dessa comemoração mostra que estamos no caminho certo, cuidando da cidade e fortalecendo cada vez mais esse sentimento de pertencimento”, afirmou.

Além da programação cultural, a estrutura do evento garantiu segurança, organização e conforto para o público, permitindo que a festa acontecesse de forma tranquila e acolhedora.

As comemorações seguem nesta segunda-feira (2), data oficial do aniversário de Atalaia, com mais uma noite especial de shows e celebração, marcando o encerramento da programação festiva em homenagem aos 262 anos do município.

O aniversário de Atalaia reafirma que a festa vai além da música: é a celebração de uma história construída com trabalho, cuidado e compromisso com o futuro.