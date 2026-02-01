Primeiro dia de festa celebra os 262 anos de Atalaia com música, tradição e grande participação popular

A Prefeitura de Atalaia deu início, neste sábado (31), às comemorações pelos 262 anos do município, com uma noite marcada por muita música, alegria e grande participação popular, no Campo do São Sebastião, na Vila José Paulino. O primeiro dia de festa reuniu moradores e visitantes em um clima de celebração, confraternização e orgulho pela história da cidade.

Abrindo a programação musical, o público acompanhou apresentações de Baby Som, Gabriel Rabelo e Rei Vaqueiro, que animaram a multidão e deram o tom festivo às comemorações. A estrutura montada garantiu conforto, segurança e organização, permitindo que famílias e visitantes aproveitassem a noite com tranquilidade.

Além de celebrar o aniversário da cidade, o primeiro dia de festa também refletiu o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da cultura, do lazer e da economia local. A programação movimentou o comércio, impulsionou a geração de renda e valorizou artistas, trabalhadores e empreendedores que fazem parte do dia a dia de Atalaia.

Continua após a publicidade

Durante a noite, a Prefeitura de Atalaia também destacou importantes avanços na área social, como a inauguração da nova sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que passa a contar com a Sala Lilás, espaço adequado e humanizado para o acolhimento de mulheres vítimas de violência. A iniciativa reforça uma pauta histórica do município em defesa das mulheres e se soma a ações como a Patrulha Maria da Penha, fortalecendo a rede de proteção.

Continua após a publicidade

Para a prefeita Ceci, a festa simboliza mais do que comemoração. “Celebrar os 262 anos de Atalaia é celebrar o nosso povo. É ver a cidade viva, unida e confiante em um novo tempo, sem esquecer que o trabalho continua todos os dias, cuidando das pessoas e fortalecendo políticas públicas que fazem a diferença”, destacou.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou a importância do momento. “É gratificante ver Atalaia cheia, com participação popular e organização. Essa festa representa uma cidade que se reencontra com sua alegria, valoriza suas tradições e segue avançando com planejamento e responsabilidade”, afirmou.

Programação segue neste domingo e na segunda-feira

As comemorações pelos 262 anos de Atalaia continuam neste domingo (1º), data oficial do aniversário do município, com shows de PV Mello, Nuzio e Fernandinha, prometendo mais uma noite de grande público e animação.

A programação será encerrada na segunda-feira (2), com o show católico de Flávio Vitor Jr., em um momento de fé, gratidão e celebração pela história da cidade.

A Prefeitura de Atalaia convida toda a população a continuar participando da programação e celebrar mais um ano de história de uma cidade que cresce, se organiza e cuida das pessoas.