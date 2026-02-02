Para a vereadora Maria da Comesa, nova sede do CREAS representa mais acolhimento e proteção para Atalaia. Foto: Divulgação.

A vereadora Maria da Comesa (PP) esteve participando da programação em comemoração aos 262 anos de Atalaia, promovida pelo Governo Municipal. Neste último sábado (30), a parlamentar acompanhou a reinauguração da nova sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

O novo espaço representa um avanço significativo na política de assistência social do município, oferecendo mais dignidade, acolhimento e proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. A estrutura conta com ambientes planejados para garantir um atendimento humanizado e especializado.

“Esse novo equipamento fortalece a nossa rede de assistência, com a Sala de Escuta Especializada, voltada ao atendimento de crianças e adolescentes, e a Sala Lilás, pensada com cuidado para o acolhimento de mulheres vítimas de violência”, destacou a vereadora.

Maria da Comesa ressaltou ainda a importância de o município dispor de espaços adequados para assegurar um atendimento sigiloso, respeitoso e eficiente, reforçando o compromisso do poder público em estar presente onde a população mais precisa.

Para a parlamentar, cuidar das pessoas é uma prioridade permanente. “Como vereadora, sigo acompanhando, apoiando e defendendo políticas públicas que cuidem das pessoas e fortaleçam nossa Atalaia”, afirmou.