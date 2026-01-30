Vereadores reforçam compromisso com a educação de Atalaia ao participar da Jornada Pedagógica 2026.

A Jornada Pedagógica do ano letivo de 2026, realizada nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), foi marcada pelo fortalecimento do compromisso com uma educação pública municipal de qualidade em Atalaia. Vereadores participaram da abertura do evento, representando o Poder Legislativo e reafirmando apoio às iniciativas voltadas ao avanço do ensino no município.

Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, vereador Cicinho Melo (MDB), além dos vereadores Anilson Júnior (MDB), Jaminho Brasil (PP), Joana D’arck (MDB), Lays Melo (MDB) e Mércia da Saúde (MDB).

Durante o evento, o presidente da Câmara, Cicinho Melo, destacou a importância da presença do Legislativo nas discussões que envolvem a educação. Segundo ele, acompanhar de perto reflexões, planejamentos e ações é fundamental para fortalecer o ensino e valorizar os profissionais da área. “Educação é diálogo, participação e compromisso com o futuro”, afirmou.

A vereadora Lays Melo também ressaltou o caráter formativo da Jornada Pedagógica, classificando o momento como de aprendizado, escuta e reafirmação do compromisso com a educação municipal. “Estar ao lado de educadores, gestores e profissionais da área reforça a certeza de que investir na educação é investir no futuro”, pontuou.

Já o vereador Jaminho Brasil enfatizou a relevância da Jornada Pedagógica como espaço de planejamento e construção coletiva. “Foram dois dias de diálogo, formação e fortalecimento das práticas educacionais, reafirmando o compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com a qualidade do ensino”, completou.

A Jornada Pedagógica reúne educadores, gestores e autoridades para discutir metas, estratégias e desafios do ano letivo, sendo considerada um momento essencial para o alinhamento das políticas educacionais e a melhoria contínua da educação em Atalaia.