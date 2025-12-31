Em parceria com a Copervales, vereador Neto Acioli envia carro-pipa e garante abastecimento de água no Mirante, em Atalaia

Moradores do bairro Mirante, em Atalaia, vão ter uma virada de ano um pouco mais tranquila após uma ação do vereador Neto Acioli, que articulou, em parceria com a Copervales Agroindustrial, o envio de um carro-pipa para abastecer as residências desta localidade nesta quarta-feira (31).

Segundo relatos dos moradores, as casas estavam há cerca de quatro dias sem água nas torneiras, sem atendimento da BRK, empresa responsável pelo abastecimento no município. Diante da situação, o vereador atendeu à solicitação da comunidade e buscou apoio para garantir o fornecimento emergencial.

“Quero agradecer a parceria com a Copervales em nome do gerente, Dr. Ricardo Paiva, do presidente Túlio Acioly e de toda a equipe do tráfego, por nos atender mais uma vez com a água”, destacou Neto Acioli.

Além da ação imediata, o parlamentar fez um apelo público para que a BRK resolva de forma definitiva os problemas no abastecimento de água em Atalaia. “Espero que a BRK resolva essa situação em nosso município, pois em plena véspera de feriado o pessoal estava sem uma gota d’água em casa para tomar banho e fazer sua comida”, afirmou.

Em seu segundo mandato consecutivo na Câmara de Vereadores de Atalaia, Neto Acioli vem se destacando pela atuação muito próxima da população, especialmente no atendimento a demandas urgentes das comunidades. “Quero reforçar para a população de Atalaia que, sempre que precisar, estarei pronto para servir, dentro das minhas possibilidades. Aproveito também para desejar a todos os atalaienses um próspero Ano Novo, com saúde e paz”, concluiu o vereador.