Câmara Municipal de Atalaia

Vereadora Maria da Comesa solicita a revitalização do Mercado Público de Atalaia

Solicitação da vereadora pede união de esforços para garantir um mercado digno para Atalaia.

Por: Phablo Monteiro
03/03/2026 às 19h02 Atualizada em 03/03/2026 às 19h25
Vereadora Maria da Comesa (PP).

Na sessão ordinária desta terça-feira (3), a vereadora Maria da Comesa (PP) apresentou o requerimento nº 001/2026 e a indicação nº 003/2026, encaminhados respectivamente ao deputado federal Arthur Lira e a prefeita Ceci, onde solicita a completa revitalização (reconstrução) do Mercado Público de Atalaia.

Através desta solicitação, Maria da Comesa pede uma união de esforços institucionais e políticos para que, com prioridade, seja viabilizada essa nova construção, que, segundo a vereadora pontuou, vai fortalecer o comércio local, gerar emprego e renda, valorizar a agricultura familiar e preservar a cultura local.

Para a autora da solicitação, o Mercado Público é um equipamento urbano de extrema relevância social. 

“Entretanto, a atual situação do mercado demanda intervenção urgente e estruturante, não se tratando apenas de reforma pontual, mas de revitalização ampla, compatível com as necessidades dos comerciantes e da polulação”, destacou.

A vereadora Maria da Comesa pede a viabilização de recursos orçamentários e/ou emendas parlamentares, através de um canal imediato entre o município e o deputado Arthur Lira e a elaboração ou atualização do projeto técnico adequado por parte do Poder Executivo municipal.

“A população atalaiense e os comerciantes que ali atuam, clamam pela retomada deste tema, que é fundamental para o desenvolvimento econômico local e para a dignidade do comércio popular”, conclui a vereadora.

Em discussão e votação, o requerimento e a indicação foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes.

