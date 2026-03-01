24°C 34°C
Atalaia, AL
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Renovação da carteirinha do transporte universitário termina dia 3 de março

Atualização cadastral é obrigatória para utilização do transporte universitário em 2026.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
01/03/2026 às 18h58
01/03/2026 às 18h58
Renovação da carteirinha do transporte universitário termina dia 3 de março.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, informa que está na reta final o prazo para emissão e renovação da carteira do transporte universitário 2026. Os estudantes que utilizam o serviço para Maceió têm até o dia 3 de março para regularizar a situação. 

O procedimento é obrigatório para garantir o embarque no transporte universitário. Após o prazo, os estudantes que não realizarem a renovação ficarão impedidos de utilizar o serviço.

O atendimento acontece na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

De acordo com o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Emmanuel Cavalcante, a atualização cadastral é fundamental para a organização do serviço. “A renovação da carteira é necessária para mantermos o controle real das vagas disponíveis. Todo estudante que utiliza o transporte universitário para Maceió precisa renovar a carteirinha dentro do prazo estabelecido”, destacou. 

Para realizar a emissão ou renovação, o estudante ou responsável deve apresentar:

• Documento de identidade (RG)
• CPF
• Comprovante de matrícula ou declaração da instituição de ensino
• Comprovante de residência
• Duas fotos 3x4 

A prefeita Ceci reforçou a importância da responsabilidade com o prazo. “O transporte universitário é um apoio essencial para nossos estudantes. É importante que cada um faça sua parte e procure a Secretaria dentro do prazo para evitar transtornos”, ressaltou.

A Prefeitura de Atalaia orienta que os estudantes não deixem para a última hora e garantam a renovação da carteira para assegurar o acesso ao transporte universitário em 2026.

