Atalaia marca presença na Caravana Federativa em Maceió

Com a presença da secretária Shirley Nogueira, município buscou o fortalecimento da cultura e do turismo local.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
28/02/2026 às 11h13
A secretária de Cultura e Turismo do município de Atalaia, Shirley Nogueira, esteve nesta quinta-feira (26), participando da Caravana Federativa, realizada no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió. 

Em sua 16ª edição, a iniciativa do Governo Federal, em parceria com o Governo de Alagoas reuniu ministérios, bancos públicos e órgãos federais para atendimento direto a prefeitos, vereadores, gestores públicos, lideranças sociais e à sociedade em geral.

A Caravana Federativa tem como objetivo fortalecer o diálogo entre União, estados e municípios, ampliando o acesso a serviços, programas e oportunidades de investimento, além de promover a integração das políticas públicas em todo o país.

Atalaia marcou presença com foco no fortalecimento da cultura e do turismo local, ampliando oportunidades, garantindo mais investimentos e construindo caminhos para o desenvolvimento do nosso município.

