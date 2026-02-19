Bloco “Oia Nóis aí de Novo” leva alegria e animação às ruas do Povoado Santo Antônio, em Atalaia. Foto: Divulgação.

O Carnaval em Atalaia não termina na terça-feira. Nesta quarta-feira (18), foi a vez da folia e animação tomarem conta das ruas do Povoado Santo Antônio, com a realização do tradicional bloco “Oia Nóis aí de Novo”.

Organizado pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Cicinho Melo e seus familiares, o bloco integrou a programação oficial do Carnatalaia 2026, considerado o melhor Carnaval do interior de Alagoas. A festa também contou com a presença do vice-prefeito Nicollas, que ao lado do povo, acompanhou o vereador Cicinho durante todo o percurso.

Um grande número de foliões, de todas as idades, seguiu o “Oia Nóis aí de Novo” pelas principais ruas do povoado, ao som das atrações musicais Xande Chagas e Juninho VDL, que garantiram o ritmo e a animação dos participantes.

Continua após a publicidade

Segundo o vereador Cicinho Melo, o evento reforça a valorização da cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas no município.

Continua após a publicidade

“É uma grande alegria poder proporcionar esse momento de diversão para os moradores do Povoado Santo Antônio. O nosso objetivo é manter viva a tradição do Carnaval, promovendo cultura e integração social para toda a comunidade”, destacou o organizador do bloco.