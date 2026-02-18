Em sua 9ª edição, Só Mel se consolida como um dos maiores blocos do Carnaval de Atalaia.

Em sua nona edição, o tradicional bloco Só Mel arrastou nesta terça-feira (17), um grande número de foliões pelas ruas do Povoado Ouricuri, em Atalaia, encerrando o Carnaval em grande estilo. Com muito frevo, animação e alegria, o bloco transformou o último dia de festa em um verdadeiro espetáculo de cores, música e diversão, reunindo famílias, amigos e visitantes num clima contagiante.

A programação contou ainda com a atração musical do Paredinha E&D, de Orquestra de Frevo e do cantor Kleyson Pereira, que levantou o público com um repertório animado e cheio de energia.

Sob a organização de Karla Tenório e Diana, o bloco Só Mel realizou uma das folias mais animadas do Carnaval 2026 em Atalaia. A cada ano, o bloco cresce e se fortalece, consolidando-se como um dos grandes destaques da folia no município.