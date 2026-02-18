24°C 33°C
Em sua 9ª edição, Só Mel se consolida como um dos maiores blocos do Carnaval de Atalaia

Tradicional bloco arrastou um grande número de foliões pelas ruas do Povoado Ouricuri, encerrando o Carnaval em grande estilo.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
18/02/2026 às 22h21
Em sua 9ª edição, Só Mel se consolida como um dos maiores blocos do Carnaval de Atalaia
Em sua 9ª edição, Só Mel se consolida como um dos maiores blocos do Carnaval de Atalaia.

Em sua nona edição, o tradicional bloco Só Mel arrastou nesta terça-feira (17), um grande número de foliões pelas ruas do Povoado Ouricuri, em Atalaia, encerrando o Carnaval em grande estilo. Com muito frevo, animação e alegria, o bloco transformou o último dia de festa em um verdadeiro espetáculo de cores, música e diversão, reunindo famílias, amigos e visitantes num clima contagiante.

A programação contou ainda com a atração musical do Paredinha E&D, de Orquestra de Frevo e do cantor Kleyson Pereira, que levantou o público com um repertório animado e cheio de energia.

Sob a organização de Karla Tenório e Diana, o bloco Só Mel realizou uma das folias mais animadas do Carnaval 2026 em Atalaia. A cada ano, o bloco cresce e se fortalece, consolidando-se como um dos grandes destaques da folia no município.

