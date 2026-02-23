Projeto Esporte FJU realiza 2º Jogos de Verão em Atalaia com apoio da vereadora Joana D’arck

A manhã deste domingo (22), foi repleta de esportes na Quadra Raimundo Nonato, com a realização da segunda edição dos Jogos Esportivos de Verão em Atalaia.

Realizado pelo do projeto Esporte FJU, desenvolvido pela Força Jovem Universal (FJU), da Igreja Universal do Reino de Deus, o evento esportivo contou com o apoio da vereadora Joana D’arck.

A competição foi disputada nas modalidades queimado, futsal e voleibol, reunindo jovens atletas em partidas animadas e de forte integração. A iniciativa teve como principal objetivo incentivar a prática esportiva entre a juventude, além de estimular o desenvolvimento de talentos por meio do esporte.

Ao final das disputas, os finalistas do queimado receberam medalhas. Já nas modalidades futsal e voleibol, os campeões e vice-campeões foram premiados com troféus e medalhas, reconhecendo o empenho e a dedicação das equipes participantes.

Integrante da equipe de esportes da vereadora Joana D’arck, Jefferson Silva destacou a importância do evento e o impacto social da iniciativa. “Participar disso não é só ajudar em um torneio, é fazer parte de algo que transforma vidas. E eu tenho orgulho demais de viver por isso”, afirmou.