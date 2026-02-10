23°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Independente Atalaia apresenta técnico Ray Santos para a temporada 2026

Treinador sergipano assume projeto com foco no fortalecimento das categorias de base e já comanda primeira atividade no O Luizão.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
10/02/2026 às 21h12 Atualizada em 10/02/2026 às 21h28
Independente Atalaia apresenta técnico Ray Santos para a temporada 2026
Independente Atalaia apresenta técnico Ray Santos para a temporada 2026.

O Independente Atalaia começou oficialmente a temporada 2026 com um novo treinador. Nesta terça-feira (10), o clube apresentou o técnico Ray Santos como novo comandante da equipe. O treinador já iniciou os trabalhos e comandou atividade com os atletas da base no Estádio O Luizão.

A apresentação contou com a presença do diretor-presidente Ronaldo Torres, que deu as boas-vindas ao novo treinador e destacou a confiança no trabalho que será desenvolvido ao longo do ano. Ray Santos chega ao IAFC para assumir o comando técnico durante toda a temporada 2026.

Sergipano e com vasta experiência no futebol de base e no profissional, Ray Santos terá como principal missão recolocar o Independente Atalaia em evidência nas competições de base do futebol alagoano. O primeiro desafio do novo comandante será à frente da equipe Sub-17, que inicia a preparação para os compromissos oficiais.

Continua após a publicidade

 

Fundado em 2021, o Independente Atalaia é um projeto idealizado e dirigido por Ronaldo Torres e vem se consolidando a cada temporada como uma das principais iniciativas de formação esportiva no município. Para a atual temporada, o clube planeja disputar as competições oficiais da Federação Alagoana de Futebol nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, além de torneios em outros estados, ampliando o alcance e a visibilidade do projeto.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com gol de Kassinho, Coruripe vence o CRB de virada e escapa do rebaixamento no Alagoano.
Herói do Jogo Há 3 dias

Com gol de Kassinho, Coruripe vence o CRB de virada e escapa do rebaixamento no Alagoano

Gol do meia-atacante atalaiense aos 37 minutos do segundo tempo garantiu a virada do Hulk e a permanência do clube na elite do futebol alagoano.

 Benjamin é um dos destaques da base do Grêmio.
Convocado Há 5 dias

Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 para amistosos visando o Sul-Americano

Sub-17 enfrentará a Colômbia em dois amistosos na cidade de Barranquilla.

 Ray Santos é o novo técnico do Independente Atalaia.
Novo Técnico Há 1 semana

Ray Santos é o novo técnico do Independente Atalaia

Treinador sergipano será apresentado no próximo dia 10 de fevereiro.

 Real Alto é campeão do Torneio Nossa Senhora das Brotas.
Futebol Há 1 semana

Real Alto é campeão do Torneio Nossa Senhora das Brotas

Evento esportivo integra a programação comemorativa pelos 262 anos de Atalaia.

 Corrida Atalaia 262 Anos abre comemorações do aniversário da cidade com esporte e inauguração da nova iluminação da BR-316. Foto: Divulgação
Esporte Há 1 semana

Corrida Atalaia 262 Anos abre comemorações do aniversário da cidade com esporte e inauguração da nova iluminação da BR-316

Nova iluminação da BR-316 foi inaugurada durante a corrida, garantindo mais segurança à população.

Atalaia, AL
24°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 32°
25° Sensação
1.71 km/h Vento
81% Umidade
100% (2.29mm) Chance chuva
05h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quinta
34° 22°
Sexta
31° 22°
Sábado
31° 23°
Domingo
30° 23°
Segunda
34° 23°
Publicidade
Ceci Rocha
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Professor Lesso
Últimas notícias
Novo Treinador Há 13 horas

Independente Atalaia apresenta técnico Ray Santos para a temporada 2026
Selo Ouro Há 15 horas

Atalaia conquista Selo Ouro da Alfabetização pelo segundo ano consecutivo
Conscientização Há 18 horas

Prefeitura de Atalaia realiza campanha de prevenção à violência e proteção à infância e adolescência durante o Carnaval
Volta às Aulas Há 2 dias

Atalaia inicia ano letivo da rede municipal com escolas preparadas e foco na aprendizagem
Saúde Há 2 dias

Centro de Especialidades de Atalaia registra 136 faltas em janeiro; Secretaria de Saúde reforça compromisso com consultas agendadas

Publicidade
Lays Melo
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2971 (10/02/26)
01
27
39
40
46
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6950 (10/02/26)
01
06
24
47
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3610 (10/02/26)
01
03
05
07
08
10
13
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias