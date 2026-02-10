Independente Atalaia apresenta técnico Ray Santos para a temporada 2026.

O Independente Atalaia começou oficialmente a temporada 2026 com um novo treinador. Nesta terça-feira (10), o clube apresentou o técnico Ray Santos como novo comandante da equipe. O treinador já iniciou os trabalhos e comandou atividade com os atletas da base no Estádio O Luizão.

A apresentação contou com a presença do diretor-presidente Ronaldo Torres, que deu as boas-vindas ao novo treinador e destacou a confiança no trabalho que será desenvolvido ao longo do ano. Ray Santos chega ao IAFC para assumir o comando técnico durante toda a temporada 2026.

Sergipano e com vasta experiência no futebol de base e no profissional, Ray Santos terá como principal missão recolocar o Independente Atalaia em evidência nas competições de base do futebol alagoano. O primeiro desafio do novo comandante será à frente da equipe Sub-17, que inicia a preparação para os compromissos oficiais.

Fundado em 2021, o Independente Atalaia é um projeto idealizado e dirigido por Ronaldo Torres e vem se consolidando a cada temporada como uma das principais iniciativas de formação esportiva no município. Para a atual temporada, o clube planeja disputar as competições oficiais da Federação Alagoana de Futebol nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, além de torneios em outros estados, ampliando o alcance e a visibilidade do projeto.