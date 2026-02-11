22°C 30°C
Câmara Municipal de Atalaia
Projeto ESPORTE FJU vai realizar o 2º Jogos de Verão em Atalaia

Iniciativa da Igreja Universal conta com apoio da vereadora Joana D’arck e promove modalidades como voleibol, queimada e futsal.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Projeto Esporte FJU
11/02/2026 às 16h43 Atualizada em 11/02/2026 às 17h00



Através do projeto Esporte FJU, desenvolvido pela Força Jovem Universal (FJU), da Igreja Universal do Reino de Deus, será realizada no próximo dia 22 de fevereiro, um domingo, a segunda edição dos Jogos Esportivos de Verão, em Atalaia. O evento acontece na Quadra de Esportes Raimundo Nonato, das 8h às 17h.

A iniciativa tem como objetivo incentivar os jovens à prática esportiva, além de estimular o desenvolvimento de talentos por meio do esporte. Durante a programação, serão disputadas as modalidades de voleibol, queimada e futsal, reunindo participantes do município.

De acordo com a integrante do projeto Esporte FJU, Eva Nascimento, o evento também busca ampliar o alcance das ações sociais desenvolvidas.

“Com a realização do 2º Jogos de Verão, mais jovens terão a oportunidade de conhecer o nosso projeto, incentivando-os a procurarem outros caminhos para sua vida, valorizando os talentos que cada um tem”, destacou.

O evento conta com o apoio da vereadora Joana D’arck, que disponibilizou sua equipe de esportes para colaborar na organização e execução das atividades. Entre os envolvidos está Jefferson Silva, conhecido como Jeffinho, que está engajado na organização e realização do 2º Jogos Esportivos de Verão.

A expectativa é que o evento reúna jovens atletas e familiares em um dia de integração, esporte e lazer na cidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
