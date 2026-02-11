Projeto ESPORTE FJU vai realizar o 2º Jogos de Verão em Atalaia.

Através do projeto Esporte FJU, desenvolvido pela Força Jovem Universal (FJU), da Igreja Universal do Reino de Deus, será realizada no próximo dia 22 de fevereiro, um domingo, a segunda edição dos Jogos Esportivos de Verão, em Atalaia. O evento acontece na Quadra de Esportes Raimundo Nonato, das 8h às 17h.

A iniciativa tem como objetivo incentivar os jovens à prática esportiva, além de estimular o desenvolvimento de talentos por meio do esporte. Durante a programação, serão disputadas as modalidades de voleibol, queimada e futsal, reunindo participantes do município.

De acordo com a integrante do projeto Esporte FJU, Eva Nascimento, o evento também busca ampliar o alcance das ações sociais desenvolvidas.

“Com a realização do 2º Jogos de Verão, mais jovens terão a oportunidade de conhecer o nosso projeto, incentivando-os a procurarem outros caminhos para sua vida, valorizando os talentos que cada um tem”, destacou.

O evento conta com o apoio da vereadora Joana D’arck, que disponibilizou sua equipe de esportes para colaborar na organização e execução das atividades. Entre os envolvidos está Jefferson Silva, conhecido como Jeffinho, que está engajado na organização e realização do 2º Jogos Esportivos de Verão.

A expectativa é que o evento reúna jovens atletas e familiares em um dia de integração, esporte e lazer na cidade.