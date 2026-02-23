Prefeitura de Atalaia intensifica limpeza preventiva de bueiros para reduzir alagamentos no período de chuvas.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou nesta segunda-feira (23) uma ação intensificada de limpeza preventiva de bueiros e galerias pluviais em diversos pontos do município. O trabalho tem como objetivo garantir o escoamento correto da água da chuva, evitando acúmulos nas ruas e reduzindo alagamentos que, historicamente, atingiam algumas áreas da cidade durante o período chuvoso.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações preventivas adotadas pela gestão municipal, priorizando planejamento, cuidado com a cidade e mais segurança para a população. Com a retirada de resíduos e a desobstrução das galerias, a água passa a fluir de forma adequada, diminuindo transtornos e riscos.

A prefeita Ceci destacou que o trabalho preventivo é essencial, mas que a participação da população faz toda a diferença “Todos os anos, quando chegava o período das chuvas, alguns pontos da nossa cidade sofriam com alagamentos. Esse cenário começa a mudar com ações de prevenção. A Prefeitura está fazendo sua parte, mas precisamos da colaboração de cada cidadão. Prevenção se faz com trabalho, mas também com consciência. Vamos juntos cuidar da nossa cidade”, afirmou.

O secretário municipal de Infraestrutura e Operação Urbana, Marcelo Oliveira, reforçou a importância do serviço para o funcionamento do sistema de drenagem urbana.

“A limpeza dos bueiros e galerias pluviais é fundamental para garantir que a água da chuva tenha o escoamento correto. Quando esses pontos estão obstruídos, o risco de alagamento aumenta. Por isso, esse é um trabalho contínuo e preventivo”, explicou.

A Prefeitura de Atalaia também reforça o apelo à população para que evite jogar lixo nas ruas, descartar resíduos de forma irregular ou obstruir bueiros. Pequenas atitudes fazem grande diferença e ajudam a manter a cidade mais limpa, organizada e preparada para o período de chuvas.