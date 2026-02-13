Carnatalaia 2026 reforça campanha de respeito às mulheres: “Não é não” é regra na folia

A Prefeitura de Atalaia lançou, durante o Carnatalaia 2026, uma campanha permanente de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres, reforçando que respeito é regra e que “Não é não” em qualquer situação. A iniciativa integra a programação oficial do Carnaval e busca garantir um ambiente seguro, acolhedor e livre de assédio para todas.
A campanha está presente nas ruas, nos blocos e nos materiais informativos do Carnaval, com mensagens claras de prevenção, orientação e incentivo à denúncia. O objetivo é conscientizar foliões, comerciantes e organizadores de que diversão só é boa quando existe respeito.
A prefeita Ceci destacou que o Carnaval de Atalaia é festa, mas também é cuidado. “Carnaval é alegria, é cultura, é liberdade. Mas é, acima de tudo, respeito. Em Atalaia, a mulher tem voz, tem proteção e tem apoio. ‘Não é não’ e precisa ser respeitado. Nossa gestão trabalha para que todas possam brincar com segurança e dignidade”, afirmou.
Como parte da campanha, a Prefeitura reforça os canais de apoio e proteção, orientando que mulheres que se sintam ameaçadas ou sofram qualquer tipo de assédio ou violência procurem ajuda imediatamente. Durante o Carnatalaia 2026, está disponível a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, pelo telefone (82) 99368-5653.
A Prefeitura de Atalaia reafirma o compromisso com a defesa das mulheres, a prevenção à violência e a promoção de um Carnaval responsável, onde a alegria caminhe lado a lado com o respeito.