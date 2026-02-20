Atalaia reforça frota da saúde com a chegada de novas ambulâncias.

A Prefeitura de Atalaia segue avançando no fortalecimento da saúde pública do município com a chegada de cinco novas ambulâncias, que passam a integrar a frota de atendimento e reforçar os serviços de urgência e emergência. Outros cinco veículos já estão previstos para chegar em breve, ampliando ainda mais a capacidade de resposta do sistema de saúde municipal.

A entrega representa um importante investimento para garantir mais agilidade, segurança e qualidade no atendimento à população, especialmente em situações em que o tempo é decisivo para salvar vidas.

A prefeita Ceci destacou que o reforço na frota é resultado de um trabalho contínuo voltado para o cuidado com as pessoas e o fortalecimento da rede municipal de saúde. “Essas ambulâncias representam mais cuidado e mais dignidade para o nosso povo. Já são cinco veículos entregues e outros cinco que ainda vão chegar. É assim que a gente trabalha: investindo na saúde e garantindo que Atalaia continue avançando”, afirmou a prefeita.

Ao lado da prefeita, o vice-prefeito Nicollas também ressaltou a importância do investimento e o impacto direto na vida da população. “Esse reforço na frota melhora o atendimento, dá mais condições de trabalho às equipes e garante mais segurança para quem precisa do serviço. É um passo importante para fortalecer a saúde pública de Atalaia”, destacou Nicollas.

Com a ampliação da frota de ambulâncias, a gestão municipal reafirma seu compromisso com uma saúde pública mais estruturada, eficiente e próxima da população, garantindo atendimento cada vez mais rápido e humanizado em todas as regiões do município.