Simpósio de Prevenção da Gravidez na Adolescência promove informação, diálogo e cuidado em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira (5) o Simpósio de Prevenção da Gravidez na Adolescência, um momento de troca, aprendizado e escuta, reunindo profissionais da saúde e adolescentes do município em uma ação voltada à informação e ao cuidado com o futuro.

O encontro abordou temas fundamentais para a juventude, como educação sexual, métodos contraceptivos, prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), saúde mental e a importância de fazer escolhas conscientes, reforçando que informação de qualidade também é uma forma de cuidado.

A prefeita Ceci destacou que investir em informação é investir no futuro da juventude atalaiense. “Cuidar dos nossos adolescentes é garantir acesso à informação, à escuta e ao acolhimento. Esse simpósio mostra que Atalaia trata a prevenção com responsabilidade, diálogo e compromisso com o futuro das nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

O mobilizador de Saúde e Nutrição do Selo UNICEF em Atalaia, Glérveson Lima, explicou que o simpósio marca um passo importante no trabalho com adolescentes no município.

“Hoje realizamos o primeiro Simpósio de Prevenção da Gravidez na Adolescência em Atalaia. Convidamos adolescentes do NUCCA e dos grêmios estudantis e trouxemos uma equipe multiprofissional, com médico, enfermeiro e psicólogo, para conversar sobre tudo o que envolve a gravidez na adolescência, desde a saúde mental até a prevenção. Nosso objetivo é formar multiplicadores de informação, para que esses adolescentes levem conhecimento de qualidade para suas casas, escolas e comunidades. Adolescência primeiro, gravidez depois”, destacou.

Durante o simpósio, os adolescentes também receberam orientações sobre o acesso aos serviços de saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) foram apresentadas como espaços de acolhimento, escuta e orientação, reforçando que estão de portas abertas para atender e acompanhar esse público.

A enfermeira da Unidade de Saúde dos Jardins, Larissa, ressaltou a importância de oferecer informações seguras. “Estamos aqui com o objetivo de construir pontes e levar informações confiáveis, para que os adolescentes se sintam seguros para iniciar sua vida sexual com responsabilidade e conhecimento”, afirmou.

Já a médica da Estratégia de Saúde da Família, Bruna, destacou a abordagem sobre ISTs. “Falamos sobre as infecções sexualmente transmissíveis para mostrar a importância da prevenção, do conhecimento e, principalmente, de procurar ajuda e assistência médica nas unidades de saúde mais próximas”, explicou.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Atalaia com a promoção da saúde, a prevenção e o cuidado integral com adolescentes, fortalecendo o diálogo, a informação de qualidade e a construção de um futuro mais consciente e saudável para a juventude do município.