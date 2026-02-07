23°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Obras do Hospital João Lyra Filho avançam e unidade será entregue em breve à população de Atalaia

Unidade passa por modernização completa, segue atendendo a população durante as obras e será entregue em breve como um sonho realizado para o povo atalaiense.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
07/02/2026 às 10h03
Obras do Hospital João Lyra Filho avançam e unidade será entregue em breve à população de Atalaia
Obras do Hospital João Lyra Filho avançam e unidade será entregue em breve à população de Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia segue avançando com as obras de modernização do Hospital João Lyra Filho, um dos maiores sonhos da população atalaiense. A unidade, que está em ritmo avançado de execução, será entregue em breve, oferecendo uma estrutura moderna, mais confortável e preparada para atender melhor a população.

Nesta sexta-feira (6), a prefeita Ceci visitou as obras e acompanhou de perto o andamento dos serviços, reforçando o compromisso da gestão com a saúde pública do município. A reforma contempla melhorias estruturais, modernização dos espaços e adequações que vão garantir mais qualidade, segurança e dignidade no atendimento.

A prefeita destacou que a obra representa um sonho antigo do povo de Atalaia e ressaltou que, mesmo com a reforma, o hospital não deixou de atender a população.

Continua após a publicidade

 

“O Hospital João Lyra Filho é um sonho do povo atalaiense. Estamos fazendo uma reforma completa, modernizando a estrutura, mas sem deixar de cuidar das pessoas. Mesmo durante as obras, o hospital continuou funcionando e atendendo quem precisa. Esse é o nosso compromisso: cuidar da saúde com responsabilidade, respeito e amor pelo nosso povo”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

O vice-prefeito Nicollas também acompanhou a visita e reforçou a importância da obra para o município. “Estamos vivendo um momento histórico para a saúde de Atalaia. Essa obra vai transformar o atendimento hospitalar e garantir mais conforto tanto para os pacientes quanto para os profissionais. É um trabalho sério, feito com planejamento e compromisso com a população”, destacou.

Com a conclusão da obra, o Hospital João Lyra Filho passará a contar com uma estrutura renovada e modernizada, fortalecendo a rede de saúde do município e garantindo mais eficiência e humanização no atendimento.

A Prefeitura de Atalaia reafirma que investir na saúde é prioridade e que a entrega do novo hospital representa mais um passo importante no cuidado com a vida e o bem-estar da população atalaiense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Atalaia recebe visita técnica do Ministério da Saúde e da Sesau para fortalecimento da Atenção Primária.
Saúde Há 5 horas

Atalaia recebe visita técnica do Ministério da Saúde e da Sesau para fortalecimento da Atenção Primária

Visita técnica reforçou o diálogo, a troca de experiências e o compromisso com o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no município.

 Encerramento das ações do Janeiro Branco reforça cuidado com a saúde mental no povoado Ouricuri.
Janeiro Branco Há 1 semana

Encerramento das ações do Janeiro Branco reforça cuidado com a saúde mental no povoado Ouricuri

Ação foi realizada na sala de espera da UBS do povoado Ouricuri e marcou o encerramento da campanha de saúde mental.

 Ação na UBS Branca reforça cuidados com a saúde mental e prevenção à hanseníase em Atalaia
Janeiro Branco Há 2 semanas

Ação na UBS Branca II reforça cuidados com a saúde mental e prevenção à hanseníase em Atalaia

Iniciativa integrou as campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo, promovendo informação, escuta e conscientização.
Janeiro Branco Há 2 semanas

CAPS reforça a importância da saúde mental durante ação do Janeiro Branco em Atalaia

Palestra abordou a necessidade de atenção contínua à saúde emocional.

 Saúde mental e prevenção à hanseníase são temas de palestra promovida pela Prefeitura de Atalaia.
Saúde Há 3 semanas

Saúde mental e prevenção à hanseníase são temas de palestra promovida pela Prefeitura de Atalaia

Ação integrou a programação do Janeiro Branco e Janeiro Roxo e foi realizada no Conjunto Maria de Nazaré, com orientações à população.

Atalaia, AL
29°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 32°
30° Sensação
5.94 km/h Vento
54% Umidade
100% (9.6mm) Chance chuva
05h24 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Domingo
35° 22°
Segunda
34° 23°
Terça
33° 23°
Quarta
30° 23°
Quinta
33° 23°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Últimas notícias
Saúde Há 5 horas

Atalaia recebe visita técnica do Ministério da Saúde e da Sesau para fortalecimento da Atenção Primária
Hospital Há 5 horas

Obras do Hospital João Lyra Filho avançam e unidade será entregue em breve à população de Atalaia
Convocado Há 20 horas

Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 para amistosos visando o Sul-Americano
Prefeita Ceci Há 24 horas

Prefeita Ceci prestigia posse do governador Paulo Dantas na presidência do Consórcio Nordeste
Safra 2025/26 Há 3 dias

Vereador Neto Acioli destaca importância de mais uma safra concluída pela Copervales, em Atalaia

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Lays Melo
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2969 (05/02/26)
01
02
05
14
18
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6947 (06/02/26)
06
30
52
60
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3607 (06/02/26)
01
02
04
05
06
08
09
13
14
15
16
18
19
20
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias