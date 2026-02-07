Obras do Hospital João Lyra Filho avançam e unidade será entregue em breve à população de Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia segue avançando com as obras de modernização do Hospital João Lyra Filho, um dos maiores sonhos da população atalaiense. A unidade, que está em ritmo avançado de execução, será entregue em breve, oferecendo uma estrutura moderna, mais confortável e preparada para atender melhor a população.

Nesta sexta-feira (6), a prefeita Ceci visitou as obras e acompanhou de perto o andamento dos serviços, reforçando o compromisso da gestão com a saúde pública do município. A reforma contempla melhorias estruturais, modernização dos espaços e adequações que vão garantir mais qualidade, segurança e dignidade no atendimento.

A prefeita destacou que a obra representa um sonho antigo do povo de Atalaia e ressaltou que, mesmo com a reforma, o hospital não deixou de atender a população.

“O Hospital João Lyra Filho é um sonho do povo atalaiense. Estamos fazendo uma reforma completa, modernizando a estrutura, mas sem deixar de cuidar das pessoas. Mesmo durante as obras, o hospital continuou funcionando e atendendo quem precisa. Esse é o nosso compromisso: cuidar da saúde com responsabilidade, respeito e amor pelo nosso povo”, afirmou.

O vice-prefeito Nicollas também acompanhou a visita e reforçou a importância da obra para o município. “Estamos vivendo um momento histórico para a saúde de Atalaia. Essa obra vai transformar o atendimento hospitalar e garantir mais conforto tanto para os pacientes quanto para os profissionais. É um trabalho sério, feito com planejamento e compromisso com a população”, destacou.

Com a conclusão da obra, o Hospital João Lyra Filho passará a contar com uma estrutura renovada e modernizada, fortalecendo a rede de saúde do município e garantindo mais eficiência e humanização no atendimento.

A Prefeitura de Atalaia reafirma que investir na saúde é prioridade e que a entrega do novo hospital representa mais um passo importante no cuidado com a vida e o bem-estar da população atalaiense.