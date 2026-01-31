ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira

Atalaia originou-se do histórico Quilombo dos Palmares, uma terra fértil, símbolo da liberdade do povo negro escravizado. Em seu início, com o recebimento das terras por Domingos Jorge Velho como recompensa por destruir o Quilombo e pela consequente morte de Zumbi dos Palmares, nossa cidade chamava-se Arraial dos Palmares, tendo suas bases construídas e alicerçadas a partir da edificação da Igreja de Nossa Senhora das Brotas.

Ao decorrer do tempo, nosso município ganhou protagonismo e uma economia sólida no estado. Foi aqui que surgiu a primeira usina de cana-de-açúcar de Alagoas, a Usina Brasileiro. Como marco de grande relevância econômica, Atalaia desenvolveu-se por meio da cana-de-açúcar, dando origem também à Usina Uruba, atual Copervales.

Arquitetada por um povo que nunca se cansou, nossa cidade, ao longo do tempo, demonstrou vigor e importância em nosso estado, destacando-se também por sua cultura, expressa nas bandas de fanfarras, em escritores e escritoras, músicos e pessoas que carregam o nome da nossa cidade com orgulho e muita paixão por esta terra.

Em seus 262 anos de história, inúmeras gerações de atalaienses passaram, deixando seus legados e contribuindo em todas as áreas para edificar nosso município, demonstrando, assim, o amor que têm por nossa terra.

Desejamos que, em seus próximos 200 anos, Atalaia continue sendo uma cidade forte, de um povo aguerrido, lutador e que possui orgulho de sua origem e de seu chão.

Parabéns, Atalaia, pelos seus 262 anos!