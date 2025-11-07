20°C 34°C
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira

Texto escrito para a Coluna do Thyago Pereira, no site Atalaia Pop.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Imagem: Internet
07/11/2025 às 19h53

Imagem: Internet

Atalaia possui um potencial turístico conhecido por todos. As piscinas naturais do Santuário Ecológico de Santa Tereza, as ruínas das antigas usinas que se instalaram em nossa cidade, a Maria Fumaça, que há pouco tempo foi restaurada, os inúmeros percursos de trilhas e muitos outros atrativos.

Dispomos de uma gama de possibilidades para alavancar nossa economia por meio do turismo. O Santuário Ecológico de Santa Tereza, por exemplo, recebe incontáveis turistas de toda Alagoas e até mesmo de outros estados do Brasil.

As visitações guiadas às ruínas da Usina Brasileiro, as trilhas de Olhos d’Água, as fazendas históricas, a igreja de Nossa Senhora das Brotas e os diversos atrativos que nossa cidade possui podem refletir intrinsecamente em nossa economia, por meio de hospedagens, alimentação, logística e turismo guiado, com perspectivas de crescimento a médio e longo prazo.

O turismo cultural também é um forte impulsionador de nossa economia. Artistas como Juninho Love, a Banda Afro Odara, cordelistas como a professora Rosilda Ferreira e a escritora Nayra Vanessa, a banda fanfarra Estrela do Paraíba, as obras dos poetas Cláudio Cardoso e Antônio Aurélio de Morais, além da história de Zé Neto, um dos grandes incentivadores da cultura em Atalaia, engrandecem nossa carga cultural, proporcionando fazer de Atalaia uma força do turismo cultural em Alagoas.

Na era digital, um dos grandes propulsores é a ornamentação “instagramável” dos pontos de visitação e eventos, despertando a atenção dos turistas que aqui vêm.

As possibilidades são diversas. Mover a economia de Atalaia por meio do turismo garantirá mais emprego, renda e dignidade à população de nossa cidade. 

Temos capacidade de organização e execução, garantindo assim bons resultados para fomentar Atalaia novamente nos quadros econômicos do estado e até mesmo do Brasil.

Já dizia Getúlio Vargas: “O ideal é ainda a alma de todas as realizações.”

Um forte abraço!

Imagem: Ponto Interativo.




