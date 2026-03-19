Vereadora Maria da Comesa indica implantação de areninha com gramado sintético no Campo Carecão, em Atalaia

A vereadora Maria da Comesa (PP) apresentou na sessão ordinária desta última terça-feira (17), sua indicação de número 004/2026, onde solicita ao Poder Executivo, a implantação de uma areninha esportiva com gramado sintético onde hoje está localizado o Campo Carecão, próximo ao Hospital João Lyra Filho, em Atalaia.

A solicitação tem como objetivo transformar o espaço em um moderno equipamento esportivo, proporcionando mais lazer, esporte e qualidade de vida para a população, especialmente para as crianças jovens e desportistas da região.

Caso seja atendida, será a primeira areninha pública no município, onde além da instalação de gramado sintético com qualidade esportiva, vai contemplar a construção de vestiários para atletas e arbitragem, arquibancada compacta para acomodação do público e melhorias em toda a infraestrutura do espaço, garantindo segurança e organização.

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“O Campo Carecão já é tradicionalmente utilizado pela comunidade para atividades esportivas e recreativas. E, a sua modernização com gramado sintético, representará um grande avanço para o esporte local, incentivando a prática esportiva, promovendo inclusão social e fortalecendo projetos esportivos que atendam crianças e jovens do nosso município”, destaca a vereadora Maria da Comesa, em sua justificativa.

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Em discussão e votação, a indicação foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes e segue agora para análise da prefeita Ceci e demais Secretarias competentes.

Jogo de futubel no Campo Lourival Melo, conhecido como Campo Carecão.