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Vereadora Maria da Comesa indica implantação de areninha com gramado sintético no Campo Carecão, em Atalaia

Indicação foi aprovada por unanimidade e segue para análise da Prefeitura de Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
19/03/2026 às 11h00
Vereadora Maria da Comesa indica implantação de areninha com gramado sintético no Campo Carecão, em Atalaia
Vereadora Maria da Comesa indica implantação de areninha com gramado sintético no Campo Carecão, em Atalaia

A vereadora Maria da Comesa (PP) apresentou na sessão ordinária desta última terça-feira (17), sua indicação de número 004/2026, onde solicita ao Poder Executivo, a implantação de uma areninha esportiva com gramado sintético onde hoje está localizado o Campo Carecão, próximo ao Hospital João Lyra Filho, em Atalaia.

A solicitação tem como objetivo transformar o espaço em um moderno equipamento esportivo, proporcionando mais lazer, esporte e qualidade de vida para a população, especialmente para as crianças jovens e desportistas da região.

Caso seja atendida, será a primeira areninha pública no município, onde além da instalação de gramado sintético com qualidade esportiva, vai contemplar a construção de vestiários para atletas e arbitragem, arquibancada compacta para acomodação do público e melhorias em toda a infraestrutura do espaço, garantindo segurança e organização.

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“O Campo Carecão já é tradicionalmente utilizado pela comunidade para atividades esportivas e recreativas. E, a sua modernização com gramado sintético, representará um grande avanço para o esporte local, incentivando a prática esportiva, promovendo inclusão social e fortalecendo projetos esportivos que atendam crianças e jovens do nosso município”, destaca a vereadora Maria da Comesa, em sua justificativa.

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Em discussão e votação, a indicação foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes e segue agora para análise da prefeita Ceci e demais Secretarias competentes.

Jogo de futubel no Campo Lourival Melo, conhecido como Campo Carecão.

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