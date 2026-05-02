Atalaiense Thiago Silvério conquista o 3º lugar na tradicional Corrida Carambola, em Maceió.

Teve Atalaia no pódio da segunda edição da Corrida Carambola 2026, realizada na tarde deste sábado (2), na orla do bairro histórico de Jaraguá, em Maceió. Na categoria masculina, no percurso de três quilômetros, o atalaiense Thiago Silvério conquistou o 3º lugar.

Considerado o principal nome da corrida de rua no município, Thiago Silvério segue representando Atalaia com destaque em competições por toda Alagoas, levando o nome da cidade aos lugares mais altos do pódio.

O atleta também é reconhecido por ter contribuído diretamente para a popularização da modalidade em Atalaia. Por meio de suas conquistas e da sua história de superação, ele tem incentivado cada vez mais atalaienses a abandonarem o sedentarismo e adotarem o esporte como ferramenta de transformação de vida.

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Com dezenas de pódios acumulados ao longo da carreira, Thiago é hoje um dos atletas mais respeitados da cidade. No entanto, suas conquistas vão além das medalhas. Ele enfrentou um grave quadro de depressão e encontrou na corrida de rua a força necessária para mudar de vida, tornando-se inspiração para outros atalaienses.

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“Fico feliz em saber que através das minhas participações em corridas de rua, mais pessoas em nossa cidade se interessaram por esse esporte. A corrida cura depressão e ansiedade. Sigo com muito orgulho representando nossa Atalaia”, destacou o atleta.

Thiago Silvério já se prepara para um novo desafio: disputar sua primeira maratona internacional, no Rio de Janeiro. Com a participação no evento, ele se tornará o primeiro maratonista da história de Atalaia, levando ainda mais longe o nome do município no cenário esportivo nacional.