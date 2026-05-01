Os Abestalhados é campeão do Atalaiense de Futsal 2026.

A equipe Os Abestalhados é a grande campeã do Campeonato Atalaiense de Futsal 2026. A final foi realizada na noite desta quinta-feira (30), na Quadra de Esportes Raimundo Nonato, em Atalaia, e reuniu um grande número de torcedores para acompanhar a decisão contra o Vira Copos.

Em um jogo movimentado e cheio de gols, Os Abestalhados venceram por 7 a 4 e garantiram o título da competição. Bruno Juvino foi o destaque da partida, marcando três vezes. João Manoel balançou as redes duas vezes, e o goleiro Ericleisson também marcou dois gols.

Pelo lado do Vira Copos, Eduardo Correia, Jonas Salú, José Wellington e Leandro Marcolino fizeram os gols da equipe vice-campeã.

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A grande atuação na final rendeu prêmios individuais aos atletas de Os Abestalhados. Bruno Juvino foi eleito o melhor jogador da competição, enquanto Ericleisson recebeu o troféu de melhor goleiro do torneio.

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Antes da final, a disputa pelo terceiro lugar também movimentou o público. Os Cuecas e Naza empataram em 2 a 2 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. Melhor para Os Cuecas, que venceram por 2 a 1 e ficaram com a terceira colocação.

O campeonato reforça a força do futsal no município e consolida o sucesso de uma competição tradicional, resgatada na gestão da ex-prefeita Ceci e mantida pela atual administração do prefeito Nicollas. A edição deste ano voltou a promover o esporte local, incentivando a participação da comunidade e fortalecendo a integração entre atletas e torcedores.

A secretária municipal de Esportes, Eliane Oliveira, destacou a importância do evento.

“Parabéns a todas as equipes que participaram e fizeram desse campeonato um verdadeiro espetáculo do esporte atalaiense. Nosso agradecimento especial ao prefeito Nicollas, pelo total investimento e incentivo à modalidade, dando continuidade ao grande trabalho da nossa líder e ex-prefeita Ceci. Seguimos fortalecendo o esporte em nossa cidade”, afirmou.

Organizado pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, o campeonato contou com a participação de 13 equipes locais. Além da disputa em quadra, a premiação também chamou atenção: o campeão recebeu R$ 2 mil, o vice-campeão R$ 1.500 e o terceiro colocado R$ 500. Também houve premiações individuais de R$ 300 para artilheiro, melhor jogador e melhor goleiro do torneio.