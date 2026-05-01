19°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Os Abestalhados é campeão do Atalaiense de Futsal 2026

Equipe vence o Vira Copos na final por 7 a 4 e levanta o troféu em noite de grande público em Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
01/05/2026 às 17h58 Atualizada em 06/05/2026 às 07h39
Os Abestalhados é campeão do Atalaiense de Futsal 2026
Os Abestalhados é campeão do Atalaiense de Futsal 2026.

A equipe Os Abestalhados é a grande campeã do Campeonato Atalaiense de Futsal 2026. A final foi realizada na noite desta quinta-feira (30), na Quadra de Esportes Raimundo Nonato, em Atalaia, e reuniu um grande número de torcedores para acompanhar a decisão contra o Vira Copos.

Em um jogo movimentado e cheio de gols, Os Abestalhados venceram por 7 a 4 e garantiram o título da competição. Bruno Juvino foi o destaque da partida, marcando três vezes. João Manoel balançou as redes duas vezes, e o goleiro Ericleisson também marcou dois gols.

Pelo lado do Vira Copos, Eduardo Correia, Jonas Salú, José Wellington e Leandro Marcolino fizeram os gols da equipe vice-campeã.

Continua após a publicidade

 

A grande atuação na final rendeu prêmios individuais aos atletas de Os Abestalhados. Bruno Juvino foi eleito o melhor jogador da competição, enquanto Ericleisson recebeu o troféu de melhor goleiro do torneio.

Continua após a publicidade

 

Antes da final, a disputa pelo terceiro lugar também movimentou o público. Os Cuecas e Naza empataram em 2 a 2 no tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. Melhor para Os Cuecas, que venceram por 2 a 1 e ficaram com a terceira colocação.

O campeonato reforça a força do futsal no município e consolida o sucesso de uma competição tradicional, resgatada na gestão da ex-prefeita Ceci e mantida pela atual administração do prefeito Nicollas. A edição deste ano voltou a promover o esporte local, incentivando a participação da comunidade e fortalecendo a integração entre atletas e torcedores.

A secretária municipal de Esportes, Eliane Oliveira, destacou a importância do evento.

“Parabéns a todas as equipes que participaram e fizeram desse campeonato um verdadeiro espetáculo do esporte atalaiense. Nosso agradecimento especial ao prefeito Nicollas, pelo total investimento e incentivo à modalidade, dando continuidade ao grande trabalho da nossa líder e ex-prefeita Ceci. Seguimos fortalecendo o esporte em nossa cidade”, afirmou.

Organizado pela Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, o campeonato contou com a participação de 13 equipes locais. Além da disputa em quadra, a premiação também chamou atenção: o campeão recebeu R$ 2 mil, o vice-campeão R$ 1.500 e o terceiro colocado R$ 500. Também houve premiações individuais de R$ 300 para artilheiro, melhor jogador e melhor goleiro do torneio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Futebol Há 6 horas

Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio

Rodada foi disputada neste domingo, 17 de maio, no Distrito Santo Antônio, em Atalaia.

 Independente Atalaia vence fora de casa e garante classificação para as oitavas do Alagoano Sub-17.
IAFC Há 5 dias

Independente Atalaia vence fora de casa e garante classificação para as oitavas do Alagoano Sub-17

Resultado deixa o time entre as melhores campanhas da primeira fase.

 Independente Atalaia apresenta elenco Sub-20 e inicia treinamentos visando a disputa do Campeonato Alagoano da categoria.
Sub-20 Há 6 dias

Independente Atalaia apresenta elenco Sub-20 e inicia treinamentos visando a disputa do Campeonato Alagoano da categoria

Equipe é comandada pelo técnico Amauri Carioca.

 Independente Atalaia vence o Miguelense e segue firme na briga na primeira fase do Alagoano Sub-17 2026. Foto: Divulgação.
Sub-17 Há 2 semanas

Independente Atalaia vence o Miguelense e segue firme na briga na primeira fase do Alagoano Sub-17 2026

Equipe atalaiense chega aos 9 pontos e mantém bom desempenho na competição estadual.

 O Escurinho venceu o Real Alto por 2 a 1.
Super Copa Há 2 semanas

Jaqueirense goleia o Vasco pela Super Copa Santo Antônio

Foram 15 gols em quatro jogos em rodada movimentada da competição.

Atalaia, AL
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
0.99 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h30 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
30° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
28° 20°
Sábado
30° 21°
Domingo
29° 20°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
João Severo
Últimas notícias
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Futebol Há 6 horas

Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão
MST Alagoas Há 2 dias

MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia
Aluguel de Carros Há 2 dias

Aluguel de carros barato: como encontrar as melhores ofertas

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Verreadora Mércia da Saúde
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7028 (18/05/26)
01
16
41
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3688 (18/05/26)
01
02
03
04
05
06
07
11
12
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2925 (18/05/26)
00
11
12
14
24
31
33
41
45
62
63
68
69
71
72
75
77
89
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2958 (18/05/26)
05
23
28
31
35
36
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias