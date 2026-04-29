Independente Atalaia participa de reunião da FAF e reforça planejamento para o futebol feminino em 2026. Foto: FAF

O Independente Atalaia (IAFC), representado por seu diretor-presidente Ronaldo Torres, foi um dos clubes presentes na reunião realizada nesta última sexta-feira (24), pela Federação Alagoana de Futebol (FAF), para aprovação do calendário do futebol feminino para 2026.

Nesta temporada, serão disputadas a Copa Alagoas Feminina nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, além do Campeonato Alagoano Feminino adulto. Também foram apresentadas as vagas destinadas às equipes alagoanas em competições nacionais.

O calendário foi aprovado após debate e alinhamento entre os clubes participantes. O encontro foi conduzido pelo diretor de Competições e Desenvolvimento da FAF, Bruno Rosell.

Continua após a publicidade

Na última temporada, o Independente Atalaia ampliou seu projeto esportivo com a formação de uma equipe feminina para a disputa do Campeonato Alagoano da categoria principal. Um momento importante para o esporte feminino em Atalaia.

Continua após a publicidade

A equipe atalaiense, que contou em seu elenco com a jogadora Patrícia Barbosa, com passagens por clubes como CSA, Cruzeiro e Remo, teve uma campanha de destaque no Alagoano 2025. O time eliminou o CRB nas quartas de final e avançou até as semifinais da competição.

Para o sucesso em sua primeira participação, o IAFC contou com o apoio e incentivo do Governo Municipal, por meio da então prefeita Ceci e do então vice-prefeito Nicollas, que assumiu recentemente o comando da gestão.

De acordo com o diretor-presidente Ronaldo Torres, o apoio institucional foi fundamental para o desempenho da equipe na última temporada e será ainda mais importante para os próximos desafios.

“Foi um ano muito importante para o esporte feminino de Atalaia. Conseguimos estruturar um projeto sólido no futebol feminino e tivemos resultados expressivos dentro de campo. Esse avanço só foi possível graças ao apoio que recebemos. Para 2026, nossa expectativa é ampliar ainda mais esse trabalho, fortalecendo a base e buscando voos ainda maiores”, destacou.