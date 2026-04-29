Prefeitura de Atalaia realiza Torneio do Trabalhador 2026 nesta sexta-feira (1º).

A Prefeitura de Atalaia promove, nesta sexta-feira (1º), a partir das 8h, o tradicional Torneio do Trabalhador 2026, reunindo equipes de diferentes comunidades em um dia de esporte, integração e valorização dos trabalhadores do município.

A competição acontecerá simultaneamente em três campos: Carecão, São Sebastião e Comesa I, com a participação de 24 equipes, fortalecendo o incentivo ao esporte amador e promovendo momentos de lazer para atletas e torcedores.

No Campo Carecão, participam as equipes Escurinho, Viracopos, Vila Nova, Náutico, Independente, Nada Consta, CSA e XXI.

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No Campo São Sebastião, disputam Vasco, Chapecoense, Jagamaika, América, Goiás, Fazendinha, Barcinha e Meninos de Deus.

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Já no Campo Comesa I, entram em campo Juventus, Real Alto, Jaqueirense, Ferroviária, Sonhadores, Volta Redonda, Criciúma e Jovem Branca. A premiação será realizada por região, com R$ 700,00, troféu e medalhas para o time campeão, e R$ 300,00 e troféu para o vice-campeão.

O prefeito Nicollas destacou a importância da iniciativa como forma de valorizar o trabalhador e incentivar o esporte no município. “Mais do que uma competição, o Torneio do Trabalhador é um momento de integração e valorização de quem constrói Atalaia todos os dias. É o esporte unindo as pessoas e levando lazer para as nossas comunidades”, afirmou.

A secretária municipal Eliane Oliveira ressaltou o cuidado na organização do evento. “Preparamos tudo com muito carinho para garantir um torneio bem organizado, seguro e que proporcione momentos de alegria para todos os participantes e para a população”, destacou.

O Torneio do Trabalhador já faz parte do calendário esportivo do município e reforça o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte, à convivência comunitária e à qualidade de vida da população.