Prefeitura amplia investimentos e inicia nova conquista com Espaço Esportivo no Distrito Branca.

A Prefeitura de Atalaia segue investindo na melhoria da qualidade de vida da população com o avanço das obras do Espaço Esportivo Comunitário no Distrito Branca, marcando o início de mais uma importante conquista para os moradores da localidade.

Nesta semana, o prefeito Nicollas esteve no local para acompanhar de perto o andamento da obra, que representa um novo espaço de convivência, esporte e lazer para a comunidade.

O equipamento está sendo implantado em uma área estratégica do distrito e contará com uma estrutura ampla e moderna, pensada para atender pessoas de todas as idades. O projeto inclui campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de basquete, pista para caminhada e corrida, além de parque infantil, ampliando as oportunidades de prática esportiva e fortalecendo a integração social.

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Durante a visita, o prefeito destacou a importância do investimento para a comunidade. “Esse é um complexo esportivo importante, que vai beneficiar diretamente os moradores do Distrito Branca. É mais uma ação que demonstra o compromisso da gestão em investir no bem-estar da nossa gente e no desenvolvimento das comunidades”, afirmou.

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A iniciativa integra o conjunto de investimentos da Prefeitura voltados à valorização dos espaços públicos e ao incentivo à prática esportiva no município, promovendo mais inclusão, saúde e convivência para a população.

Com mais esse avanço, a gestão municipal reafirma o compromisso de seguir trabalhando por uma cidade cada vez melhor, com mais desenvolvimento, inclusão social e qualidade de vida para todos os atalaienses.