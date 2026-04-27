Independente Atalaia vence o Aliança e sobe na tabela do Alagoano Sub-17

Jogando no Estádio Enokão, em Girau do Ponciano (AL), o Independente Atalaia (IAFC) venceu o Aliança por 2 a 0 na tarde deste domingo (26), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Alagoano Sub-17 de 2026.

Os gols da partida foram marcados por Eduardo Pereira e Bruninho, garantindo a segunda vitória da equipe atalaiense na competição. Com o resultado positivo, o IAFC sobe ainda mais na tabela e segue na disputa por uma vaga na próxima fase do torneio.

O próximo compromisso do Independente Atalaia será diante de sua torcida. A equipe enfrenta o Miguelense no dia 6 de maio, no Estádio O Luizão.

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Fundado em 2021 pelo diretor-presidente Ronaldo Torres, o projeto esportivo tem se consolidado no cenário estadual. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, por meio do prefeito Nicollas e das secretarias municipais de Esportes e Transporte.

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Segundo a direção do clube, o incentivo tem sido fundamental para fortalecer o trabalho de base e transformar o Independente em uma referência na formação de jovens atletas em Alagoas.