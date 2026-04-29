19°C 29°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Prefeitura promove oficina de artesanato com palha e fibra de bananeira para mulheres atalaienses

Iniciativa fortalece a autonomia de mulheres e incentiva a geração de renda no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
29/04/2026 às 10h59 Atualizada em 08/05/2026 às 10h51
Prefeitura promove oficina de artesanato com palha e fibra de bananeira para mulheres atalaienses
Prefeitura promove oficina de artesanato com palha e fibra de bananeira para mulheres atalaienses.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou nesta terça-feira (28), a oficina de confecção de produtos artesanais com palha e fibra da bananeira.  A oficina reuniu 20 mulheres em busca de aprendizado, autonomia e geração de renda. 

A ação é voltada especialmente para mulheres atalaienses e tem como objetivo estimular o desenvolvimento de novas habilidades, valorizar o trabalho manual e criar oportunidades de geração de renda. 

A iniciativa faz parte das políticas públicas de inclusão produtiva desenvolvidas pelo município, que buscam promover autonomia, dignidade e novas perspectivas para as famílias atendidas pela assistência social. Só este ano já foram oito iniciativas voltadas à qualificação profissional realizada pelo município.

Continua após a publicidade

 

O prefeito Nicollas destacou a importância de investir em capacitação como ferramenta de transformação social. “Quando a gente oferece oportunidades como essa, estamos incentivando o talento das nossas mulheres e criando caminhos reais para que elas possam gerar renda e conquistar independência. É assim que a gente transforma vidas”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, reforçou o impacto da ação para o fortalecimento das participantes. “Essa oficina é mais do que aprendizado. É uma oportunidade de crescimento, de valorização do potencial de cada mulher e de construção de novos caminhos. Nosso compromisso é seguir ampliando essas ações que fazem a diferença na vida das pessoas”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia segue investindo em iniciativas que incentivam o empreendedorismo, fortalecem vínculos e promovem o desenvolvimento social no município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foto: Assessoria
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Mobilização do Maio Laranja levou conscientização, informação e reforçou a importância da proteção de crianças e adolescentes do município.

 Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestãoCeci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão.
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão

A entrega integra o conjunto de investimentos em infraestrutura iniciados ainda durante a gestão de Ceci.

 Prefeitura inaugura pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri e beneficia mais de 1.500 famílias.
Inauguração Há 3 dias

Prefeitura inaugura pavimentação asfáltica no Povoado Ouricuri e beneficia mais de 1.500 famílias

Obra contempla mais de 30 mil m² de asfalto e leva melhorias de mobilidade e qualidade de vida à comunidade rural de Atalaia.

 Vereador Rudinho se posiciona contra retirada do nome de fundador de Atalaia de escola municipal.
Vereador Há 3 dias

Vereador Rudinho se posiciona contra retirada do nome do fundador de Atalaia de escola municipal

Parlamentar defende preservação da história local durante audiência pública realizada no Fórum da cidade.

 Prefeitura de Atalaia leva serviço de aração de terra ao assentamento São Macário.
Agricultura Familiar Há 3 dias

Prefeitura de Atalaia leva serviço de aração de terra ao assentamento São Macário

Ação fortalece a agricultura familiar e garante apoio aos produtores rurais durante o período de plantio.

Atalaia, AL
21°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
0.99 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h30 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
30° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
28° 20°
Sábado
30° 21°
Domingo
29° 20°
Publicidade
Francisco Batinga
Professor Lesso
João Severo
Inglês Selfie
Últimas notícias
Maio Laranja Há 4 horas

Prefeitura de Atalaia realiza mobilização do Maio Laranja no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Futebol Há 6 horas

Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio
Ceci Há 2 dias

Ceci participa de entrega histórica em Atalaia e relembra compromisso firmado ainda em sua gestão
MST Alagoas Há 2 dias

MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia
Aluguel de Carros Há 2 dias

Aluguel de carros barato: como encontrar as melhores ofertas

Publicidade
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Verreadora Mércia da Saúde
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3009 (16/05/26)
04
06
08
18
21
30
Ver detalhes
Quina
Concurso 7028 (18/05/26)
01
16
41
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3688 (18/05/26)
01
02
03
04
05
06
07
11
12
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2925 (18/05/26)
00
11
12
14
24
31
33
41
45
62
63
68
69
71
72
75
77
89
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2958 (18/05/26)
05
23
28
31
35
36
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias