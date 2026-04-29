Prefeitura promove oficina de artesanato com palha e fibra de bananeira para mulheres atalaienses.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou nesta terça-feira (28), a oficina de confecção de produtos artesanais com palha e fibra da bananeira. A oficina reuniu 20 mulheres em busca de aprendizado, autonomia e geração de renda.

A ação é voltada especialmente para mulheres atalaienses e tem como objetivo estimular o desenvolvimento de novas habilidades, valorizar o trabalho manual e criar oportunidades de geração de renda.

A iniciativa faz parte das políticas públicas de inclusão produtiva desenvolvidas pelo município, que buscam promover autonomia, dignidade e novas perspectivas para as famílias atendidas pela assistência social. Só este ano já foram oito iniciativas voltadas à qualificação profissional realizada pelo município.

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O prefeito Nicollas destacou a importância de investir em capacitação como ferramenta de transformação social. “Quando a gente oferece oportunidades como essa, estamos incentivando o talento das nossas mulheres e criando caminhos reais para que elas possam gerar renda e conquistar independência. É assim que a gente transforma vidas”, afirmou.

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A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, reforçou o impacto da ação para o fortalecimento das participantes. “Essa oficina é mais do que aprendizado. É uma oportunidade de crescimento, de valorização do potencial de cada mulher e de construção de novos caminhos. Nosso compromisso é seguir ampliando essas ações que fazem a diferença na vida das pessoas”, destacou.

A Prefeitura de Atalaia segue investindo em iniciativas que incentivam o empreendedorismo, fortalecem vínculos e promovem o desenvolvimento social no município.