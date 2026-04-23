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Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia apresenta seu primeiro Plano Municipal para a Primeira Infância

Documento norteará ações e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das crianças de 0 a 6 do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
23/04/2026 às 16h52 Atualizada em 29/04/2026 às 18h43
Atalaia apresenta seu primeiro Plano Municipal para a Primeira Infância
Atalaia apresenta seu primeiro Plano Municipal para a Primeira Infância.

A Prefeitura de Atalaia apresentou, na manhã desta quinta-feira (23), o primeiro Plano Municipal para a Primeira Infância (PMPI), durante audiência pública realizada no plenário da Câmara de Vereadores.

O documento, construído ao longo de mais de três anos, tem como objetivo nortear ações e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, fase considerada essencial para o crescimento humano.

A audiência foi conduzida pela Comissão Intersetorial responsável pela elaboração do plano e marcou a entrega oficial do trabalho, que contou com a participação da comunidade ao longo de sua construção. A iniciativa reforça o compromisso do município com a primeira infância.

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O PMPI reúne diagnósticos, metas e ações integradas que irão orientar políticas públicas nas áreas de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer, Segurança e Meio Ambiente. A proposta é fortalecer o cuidado, a proteção e ampliar as oportunidades desde os primeiros anos de vida.

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Segundo o prefeito Nicollas, o plano representa um avanço significativo para o município.

“Um trabalho construído ao longo de mais de três anos, por muitas mãos, pensando no que realmente importa: as nossas crianças. Seguimos firmes no compromisso de cuidar de gente, começando desde a infância”, destacou.

A audiência pública contou com a presença do prefeito, vereadores, secretários municipais e representantes da sociedade civil de Atalaia.

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