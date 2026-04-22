Prefeitura de Atalaia inicia ciclo de capacitação para Agentes Comunitários de Saúde

A qualificação de quem cuida da população atallaiense, também é prioridade na gestão do prefeito Nicollas. E, pensando nisso, a Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde e da Coordenação da Atenção Básica, iniciou nesta quarta-feira (22), o I Ciclo de Atualização direcionado aos Agentes Comunitário de Saúde (ACS).

Foi um importante momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento do trabalho realizado pelos Agentes Comunitários de Saúde em nosso município.

Com ações como esta, a gestão municipal mostra que investir na capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde é fortalecer o atendimento que chega a cada família atalaiense.

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A iniciativa seguirá com novas datas, reafirmando o nosso compromisso com a formação contínua dos profissionais e com uma saúde cada vez mais preparada para atender nossa população com mais cuidado, atenção e eficiência.