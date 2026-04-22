Sine Alagoas disponibiliza vagas de emprego para Atalaia

Após o feriadão, a Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego e Qualificação (Seteq), através do Sine Alagoas, oferta 2.532 oportunidades com carteira assinada em 72 cargos diferentes em 12 municípios do estado: Maceió, Porto Calvo, Porto de Pedras, Maragogi, Santa Luzia do Norte, Atalaia, São José da Laje, Palmeira dos Índios, Coruripe, Arapiraca, Penedo e Marechal Deodoro.

Para Atalaia, estão sendo disponibilizadas sete vagas:

Operador de Escavadeira (3)

Operador de Pá Carregadeira (3)

Gerente de Produção de Obras (1)

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Uma grande oportunidade para quem está em busca de trabalho.

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Unidades do Sine Alagoas

Em todo o estado, o Sine Alagoas conta com 12 unidades de atendimento em funcionamento (confira endereços abaixo), oferecendo cadastro de currículo e consultas de vagas de emprego; captação de vagas e atendimento ao empresário; habilitação ou restituição do Seguro-Desemprego e orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital.



Para consulta e encaminhamento para vagas disponíveis não precisa de agendamento, já para solicitação de seguro-desemprego é necessário agendar pelo site ja.al.gov.brO Sine Alagoas também está orientando o uso da Carteira de Trabalho Digital para solicitação do Crédito do Trabalhador, uma linha de crédito oferecida pelo Governo Federal.Para mais informações sobre as vagas disponíveis ou para oferecimento de novas vagas por empresas, entre em contato pelo whastapp (82) 98884-8974, pelo e-mail vagas.sinealagoas@gmail.com ou pelo direct do instagram @seteqalagoas.

Maceió

Sine - Central Já! Shopping FarolSine - Central Já! Maceió ShoppingSine - Central Já! Galeria em frente ao shopping da parte altaSine - Central Já Centro.

Interior

Sine - Central Já! Arapiraca - Partage ShoppingSine - Central Já! Carajás Marechal DeodoroSine - Santana do IpanemaSine - Central Já! Porto CalvoSine - Central Já! União Dos PalmaresSine - Central Já! Penedo

Sine - Central Já Delmiro GouveiaSine - CoruripeSine - São Miguel dos Campos