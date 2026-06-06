Vereador Neto Acioli solicita calçamento em ruas do Distrito Santo Antônio e Parque do Futuro II

A Câmara Municipal de Atalaia aprovou, nesta última terça-feira (2), duas indicações de iniciativa do gabinete do vereador Neto Acioli, solicitando da gestão municipal a realização de obras de calçamento em ruas localizadas no Distrito Santo Antônio e no Parque do Futuro II.

De acordo com o parlamentar, a reivindicação atende a pedidos dos moradores dessas localidades, que enfrentam dificuldades de acesso e problemas causados pela falta de calçamento, principalmente em períodos chuvosos.

Em sua indicação 016/2026, o vereador Neto Acioli solicita a obra de calçamento em rua do conjunto Parque do Futuro II, próximo a residência do ex-vereador Fabrício Torres.

Continua após a publicidade

Já em sua solicitação 017/2026, pede a realização de obra de calçamento na rua Campo Velho, no Distrito Santo Antônio.

Continua após a publicidade

Colocadas em discussão e votação, as indicações foram aprovadas por unanimidades e seguem agora para análise do prefeito de Atalaia, Nicollas Theotônio.