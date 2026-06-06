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Câmara Municipal de Atalaia

Vereador Neto Acioli solicita calçamento em ruas do Distrito Santo Antônio e Parque do Futuro II

As indicações foram aprovadas por unanimidade e seguem agora para análise do prefeito de Atalaia, Nicollas Theotônio.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
06/06/2026 às 13h11
Vereador Neto Acioli solicita calçamento em ruas do Distrito Santo Antônio e Parque do Futuro II
Vereador Neto Acioli solicita calçamento em ruas do Distrito Santo Antônio e Parque do Futuro II

A Câmara Municipal de Atalaia aprovou, nesta última terça-feira (2), duas indicações de iniciativa do gabinete do vereador Neto Acioli, solicitando da gestão municipal a realização de obras de calçamento em ruas localizadas no Distrito Santo Antônio e no Parque do Futuro II.

De acordo com o parlamentar, a reivindicação atende a pedidos dos moradores dessas localidades, que enfrentam dificuldades de acesso e problemas causados pela falta de calçamento, principalmente em períodos chuvosos.

Em sua indicação 016/2026, o vereador Neto Acioli solicita a obra de calçamento em rua do conjunto Parque do Futuro II, próximo a residência do ex-vereador Fabrício Torres. 

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Já em sua solicitação 017/2026, pede a realização de obra de calçamento na rua Campo Velho, no Distrito Santo Antônio.

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Colocadas em discussão e votação, as indicações foram aprovadas por unanimidades e seguem agora para análise do prefeito de Atalaia, Nicollas Theotônio.

 

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