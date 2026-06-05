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Câmara aprova indicações do vereador Jaminho Brasil que solicita melhorias em via pública e iluminação na BR-316

As indicações aprovadas na sessão serão encaminhadas formalmente ao Poder Executivo Municipal.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
05/06/2026 às 18h38
Câmara aprova indicações do vereador Jaminho Brasil que solicita melhorias em via pública e iluminação na BR-316
Vereador Jaminho Brasil (PP). Foto: Atalaia Pop

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (2), o vereador Jaminho Brasil (PP), apresentou duas novas indicações voltadas à melhoria na segurança em via pública e na iluminação em região da BR-316 que corta o município de Atalaia. As solicitações foram encaminhadas após demandas recebidas diretamente da população.

Em sua indicação 004/2026, o vereador solicita que seja construído quebra-molas na Rua Marechal Deodoro, principal via do comércio de Atalaia, nas proximidades das lojas Ronaldo Confecções e Império. 

Segundo ele, carros e motos têm transitado nessa região em alta velocidade. “Que o poder público municipal posso realizar isso, pois não é só a questão dos barulhos das motos fora de hora, o que gera um super-incômodo à população que está em suas casas, mas o perigo para os pedestres, pois transitam ali em alta velocidade”, destacou Jaminho Brasil. 

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Já em sua indicação 005/2026, o vereador Jaminho solicitou a reposição de lâmpadas na ladeira do Gavião, na BR-316. “Ali tem acontecido acidentes recorrentes e precisamos dar atenção nessa questão de segurança dos condutores”. 

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As indicações aprovadas na sessão serão encaminhadas formalmente ao Poder Executivo Municipal para análise e inclusão no planejamento de obras e serviços urbanos. 

O vereador Jaminho Brasil reforçou seu compromisso com o atendimento das demandas populares e sinalizou que seguirá acompanhando o andamento das solicitações junto à secretaria competente.

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